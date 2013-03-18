آبگرفتگی معابر مازندران در روزهای پایانی سال/ نوروز مازنیها سرد و مرطوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه هشداری اداره کل مدیریت بحران مازندران آمده است: با عنايت به پيش بيني اداره كل هواشناسي استان، با نفوذ يك سامانه ناپايدار از ظهر دو شنبه 28 اسفندماه 91 تا صبح چهارشنبه 30 اسفندماه 91 و شكل گيري جريانات سرد و مرطوب شمالي سطح زمين بر روي سواحل جنوبي دريا، از سمت غرب استان به تدريج شاهد ابرناكي آسمان، بارندگي، وزش بادشديد، مواج شدن دريا، كاهش محسوس دما و احتمال رعد و برق در استان خواهيم بود كه البته بارش در ارتفاعات بصورت برف خواهد بود.

در اين مدت آب گرفتگي معابر عمومي در برخي از مناطق استان و اختلال در تردد جاده هاي كوهستاني بدليل بارش برف دور از انتظار نخواهد بود.



بر این اساس این اداره کل در هشداری به شهروندان و مسافران آورده است: در هنگام تردد در محورهاي مواصلاتي اصلي و فرعي استان به خصوص در شب و در هنگام بارندگي هاي شديد با رعايت نكات ايمني و توقف در مكان مناسب و امن و كسب اطلاع از مسير طي طريق کرده و از اقامت و تردد در بستر و حريم رودخانه ها، مسيل ها و نقاط سيل گير در هنگام بارندگي هاي شديد و رگباري خودداري کنند.

در این هشدار از ساكنان بومي حاشيه رودخانه ها و مسيل ها و نقاط سيل گير خواسته شده تا در هنگام بارندگي هاي شديد و رگباري با رعايت نكات ايمني در مكان مناسب و ايمن پناه گيري و هنگام عبور از مناطق برق گير و كوهستاني، ضمن به همراه داشتن پوشاك گرم و مواد غذايي خودروي خود را نيز با زنجير چرخ، ضد يخ وساير لوازم ايمني مجهز نمايند.

این اداره کل در اطلاعیه فوق به همه نيروهاي امدادي و خدماتي توصيه کرده تا آمادگي لازم جهت هر گونه عمليات امداد و نجات و خدمات رساني همچون گذشته به خصوص در راه‌هاي ارتباطي اصلي و فرعي را داشته باشند.

مازندران دارای اقلیم سرد تابستانی و گرم زمستانی است.