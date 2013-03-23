افزایش جشنواره های نوروزی نشاط آور در مازندران/ احیا فرهنگ بومی مازنی

  1. استانها
ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام رئیس سازمان و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با تاکید بر احیا فرهنگ بومی استان، اظهار داشت: جشنواره های نوروزی نشاط آور در استان افزایش خواهد یافت.

سيف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر درستاد تسهیلات سفر مازندران اظهار داشت: جشنواره نوروزی برای ایجاد شادی و نشاط در بین گردشگران در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی به ترویج فرهنگ و آداب  بومی محلی در مازندران اشاره کرد و گفت: در مرکز پژوهش‌های فرهنگ بومی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، سعی داریم تا به احیای این فرهنگ‌ ها بپردازیم.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر مازندران با بیان اینکه جشنواره فرهنگی برای اشاعه فرهنگ استان در تمام شهرهای مازندران اجرایی می شود، اظهار داشت: مسافران نوروزی علاوه بر حضور در اماکن تفریحی و توریستی ، از سوغات فرهنگی  که زبانزد خاص و عام در کشور است بهرمند می شوند.

وی با بیان اینکه جشن های نوروز خوانی در جهت حفظ و احیای فرهنگی مازنی اثرگذار است، گفت: مسافران نوروزی با اجرای این جشنواره با آداب و رسوم استان آشنا می شوند.

فرزانه گفت: جشنواره فرهنگي صبح  امروز در شهر تنكابن در منطقه نمونه گردشگري چالدره و بعد از ظهر در تله كابين نجفي رامسر برگزار مي شود.

 

