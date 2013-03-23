  1. استانها
  2. مازندران
۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

واحدي اعلام كرد:

13 هزار مازندراني به سرزمين نور اعزام شدند

13 هزار مازندراني به سرزمين نور اعزام شدند

ساري - خبرگزاري مهر: مسئدول كميته بازرسي و نظارت راهيان نور مازندران گفت: 13 هزار زائر استان به مناطق عمليات جنگي و يادمانهاي شهدا جنوب كشور از اسفند 91 تاكنون اعزام شدند.

شعبان علي واحدي در گفتگو با خبرنگار مستقر در ستاد تسهيلات نوروزي اظهار داشت: تاکنون بیش از 13 هزار نفر زائر پایگاههای مقاومت بسیج محلات استان به مناطق جنگی و یادمانهای شهدا شلمچه، اروندکنار، فتح المبین، فکّه، دلاویه و نحر خیّم اعزام گردیدند که در این رابطه بیشترین زائر از شهرستانهای ساری و بابل اعزام شدند.

وي افزود: در سال جاری زائرین راهیان نور هر شب تا سقف دو هزار نفر در محل زائرسرای شهدای  استان در خرمشهر با همه امکانات استقرار می یابند.

مديركل بازرسي و رسيدگي به شكايت استانداري مازندران يادآور شد: بحث روایت گری زیارت عاشورا، دعای توسل،دعای کمیل، بیان خاطره از شهدای شاخص استان توسط پدران  شهید و راویان که در منطقه حضور دارند از جمله برنامه هاي راهيان نور است.

واحدي به حضور بازرسان  کمیته نظارت و بازرسی در منطقه حضور اشاره كرد وگفت: بازرسان زحمات و خدمات کلیه ستادهای شهرستانهای 20گانه از سپاه کربلا را منعکس می كنند.

وي  از اتحاد، انسجام، همدلی،هم اندیشی و هم افزایی و همکاری همه جانبه کلیه مقامات ارشد استانی،شهرستانی، بخشی به ویژه روستاها و سایر دست اندرکاران و عوامل اجرایی و بازرسان حاضر در یادمانهای شهدا جبهه های جنوب صمیمانه تقدیر كرد.
 

کد خبر 2022182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها