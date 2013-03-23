13 هزار مازندراني به سرزمين نور اعزام شدند

شعبان علي واحدي در گفتگو با خبرنگار مستقر در ستاد تسهيلات نوروزي اظهار داشت: تاکنون بیش از 13 هزار نفر زائر پایگاههای مقاومت بسیج محلات استان به مناطق جنگی و یادمانهای شهدا شلمچه، اروندکنار، فتح المبین، فکّه، دلاویه و نحر خیّم اعزام گردیدند که در این رابطه بیشترین زائر از شهرستانهای ساری و بابل اعزام شدند.
وي افزود: در سال جاری زائرین راهیان نور هر شب تا سقف دو هزار نفر در محل زائرسرای شهدای استان در خرمشهر با همه امکانات استقرار می یابند.
مديركل بازرسي و رسيدگي به شكايت استانداري مازندران يادآور شد: بحث روایت گری زیارت عاشورا، دعای توسل،دعای کمیل، بیان خاطره از شهدای شاخص استان توسط پدران شهید و راویان که در منطقه حضور دارند از جمله برنامه هاي راهيان نور است.
واحدي به حضور بازرسان کمیته نظارت و بازرسی در منطقه حضور اشاره كرد وگفت: بازرسان زحمات و خدمات کلیه ستادهای شهرستانهای 20گانه از سپاه کربلا را منعکس می كنند.
وي از اتحاد، انسجام، همدلی،هم اندیشی و هم افزایی و همکاری همه جانبه کلیه مقامات ارشد استانی،شهرستانی، بخشی به ویژه روستاها و سایر دست اندرکاران و عوامل اجرایی و بازرسان حاضر در یادمانهای شهدا جبهه های جنوب صمیمانه تقدیر كرد.
مسئدول كميته بازرسي و نظارت راهيان نور مازندران گفت: 13 هزار زائر استان به مناطق عمليات جنگي و يادمانهاي شهدا جنوب كشور از اسفند 91 تاكنون اعزام شدند.
