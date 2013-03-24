پروازهای فرودگاه قشم به 40 سورتی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاکنژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب بیان داشت: با استقبال مسافران از سفر هوایی به جزیره قشم و افزایش پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به این جزیره، شمار پروازهای ورودی به فرودگاه بین المللی قشم از 33 سورتی در هفته به 40 سورتی، افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از سوم فروردین 92 تا اطلاع ثانوی روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته چهار پرواز در مسیر تهران – قشم – تهران، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته سه پرواز و شنبه و پنجشنبه هر هفته نیز دو پرواز در مسیر تهران – قشم – تهران از طریق شرکت های هواپیمایی ماهان، کاسپین و ایران ایر انجام می شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه بین المللی قشم گفت: روزهای شنبه، دوشنبه، چهار شنبه و پنجشنبه هر هفته نیز چهار پرواز در مسیر اصفهان – قشم – اصفهان از طریق شرکت هواپیمایی (هسا) انجام می شود.

به گفته وی، مسافران جزیره قشم می توانند طی روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته با دو پرواز ایران ایر تور در مسیر مشهد – قشم – مشهد و با چهار پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر و آسمان در مسیر شیراز – قشم – شیراز طی روزهای دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه به این جزیره سفر کنند.

پاکنژاد در پایان اضافه کرد: هشت پرواز نیز در مسیر قشم – دبی – قشم به صورت دو سورتی پرواز روزهای شنبه، یک پرواز یکشنبه هر هفته، دو پرواز روزهای سه شنبه، یک پرواز چهارشنبه و دو پرواز نیز روزهای پنجشنبه هر هفته از طریق شرکت های هواپیمایی ماهان و قشم در این مسیر انجام می شود.