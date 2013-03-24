مرکز آموزش محیط بانان در لرستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از ساختمان های در نظر گرفته شده برای ایجاد مرکز آموزش محیط بانان در حاشیه آزاد راه خرم آباد - پل زال برای ایجاد این مرکز در خرم آباد قول مساعد داد.

وی با اشاره به شرایط مناسب این محل برای ایجاد مرکز آموزش محیط بانان عنوان کرد: با توجه به وجود جنگل، رودخانه، تنوع زیستی و ... در نزدیکی این محل می توان از این ظرفیت برای توسعه آموزشها و ارتقا توانمندی های محیط بانان استفاده کرد.

محمدی زاده با تاکید بر اینکه زیرساخت های لازم در این محل اعم از زیرساخت های طبیعی و همچنین امکانات ارتباطی برای ایجاد این مرکز فراهم است، عنوان کرد: این امر انگیزه ما را برای عملیاتی کردن این پیشنهاد قوی تر می کند.

وی همچنین با اشاره به مرکزیت خرم آباد و همجواری لرستان با استانهای مختلف عنوان کرد: این امر نیز می تواند زمینه تسهیل در برگزاری دوره های آموزشی در این مرکز را فراهم کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های لازم و بررسی ابعاد مختلف این طرح با همکاری دانشگاه محیط زیست و همچنین یگان حفاظت از محیط زیست مرکز آموزشی محیط بانان در خرم آباد ایجاد شود.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: پیش از این در قالب توافقی میان این اداره کل و شرکت آزاد راه خرم آباد - پل زال حدود 30 ساختمان که محل کارگاههای عمرانی، استراحت و آزمایشگاههای این پروژه بوده است به محیط زیست واگذار شد.

محمد حسین بازگیر ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود در این محل در جریان سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور این محل را برای ایجاد مرکز آموزش محیط بانان پیشنهاد کردیم که خوشبختانه مورد استقبال ایشان قرار گرفت.

وی مساحت ساختمانهای در نظر گرفته شده برای ایجاد این مرکز را 20 هزار مربع عنوان کرد و بیان داشت: امیدواریم با حمایت های سازمان محیط زیست و همچنین کمک های استانی این اتفاق مثبت در لرستان بیفتد.

بازگیر ایجاد مرکز آموزش محیط بانان را زمینه ساز ساماندهی آموزشها در این حوزه دانست و بیان داشت: ایجاد این مرکز علاوه بر پرکردن خلأ آموزشها در این بخش می تواند به همسو کردن آموزش های ارائه شده به محیط بانان کمک کند.

وی ایجاد این مرکز را نقطه عطفی در آموزش یگان حفاظت از محیط زیست کشور دانست و یادآور شد: طراحی اولیه این مرکز در حال انجام است و امید می رد به زودی این امر در استان محقق شود.