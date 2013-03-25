گردشگري فرهنگي در استانهاي شمالي رونق ندارد/حفظ هويت اسلامي و آييني اقوام

علي ماه فروزي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گردشگري صرف در كشورهاي توسعه يافته، طبيعت گردي و اكوتوريسم نبوده و با تكيه بر گردشگري فرهنگي بسياري از اقتصاد كشورها رونق يافته است.

وي افزود: در گردشگري توام با طبيعت گردي و اكوتوريسم، اقتصاد كشور برد - باخت بوده ولي تقويت گردشگري با رويكرد فرهنگي با مولفه اقتصادي برد - برد عجين مي شود.

جانشين معاونت ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران با اشاره به اينكه در حوزه گردشگري داراي نگاه منطقه اي و ملي براي معرفي موثر نيست، تصريح كرد: بايد با تقويت گردشگري فرهنگي، مناطق و زيست بوم استانها را براي جهانيان معرفي كرد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ارز آوري در گردشگري از طريق گردشگري فرهنگي رونق واقعي پيدا مي كند، يادآور شد: بر اساس اهداف گردشگري در كشورهاي توسعه يافته، مناطق خاورميانه، آفريقا و جنوب آسيا از مناطق هدف گردشگري جهان در سالهاي آتي است.

ماه فروزي با اعلام اينكه رويكرد گردشگري دنيا به سمت گردشگري فرهنگي است، افزود: گردشگري به يك اقتصاد و يك رسانه در سالهاي آغازين 2015 تبديل مي شود.

وي با اشاره به اينكه در سال 2050 روند گردشگري رو به افزايش است، تصريح كرد: قرار است تا اين سال بالغ بر شش ميليارد نفر به مناطق مختلف دنيا سفر كنند.

اين مسئول ميراث فرهنگي با بيان اينكه دفاع از خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم مناطق با تقويت گردشگري فرهنگي محقق خواهد شد، افزود: هم اكنون 38 درصد درآمد كشورهاي دنيا با گردشگري فرهنگي است كه اين شاخص هر سال افزايش مي يابد.

وي با اعلام اينكه ايران اسلامي مملو از جاذبه هاي بكر فرهنگي است كه بايد براي جهانيان معرفي شود، اظهار داشت: در صورتي كه اين جاذبه هاي فرهنگي براي مردم جهان معرفي نشود، سهم گردشگري فرهنگي در كشور پايين است.

ماهفروزي با اشاره به اينكه هنوز طرحي جامع براي توسعه گردشگري فرهنگي در كشور تدوين نشده است، افزود: براي دستيابي به اهداف توسعه اي، بايد گردشگري فرهنگي را در جهان تقويت كنيم.