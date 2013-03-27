علم و معنویت در دوره معاصر بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقق مدرنيته، تمام و تمام شدگي ظرفيت‌ها و امكان‌هاي تفكر در طرح‌هاي مدرنيستي براي اداره انسان و جهان، اكنون كمتر محلّ ترديد دانش پژوهان در غرب و شرق فكري و تمدني است؛ سخن گفتن از مدرنيته ناتمام نيز بيش از اينكه واگويي يك حقيقت و گزارش‌گر ظرفيت‌هاي ادعايي نهفته در مدرنيسم براي مديريت جهان پر آشوب امروز و انسان فردا باشد گوياي استيلاي تبليغات رسانه‌اي و مهندسي پروژه‌هاي راهبردي تمدن در حال افول غرب است.

تمام شدگي مدرنيته و تزلزل در اركان هستي شناختي، انسان شناختي و ارزش شناختي آن بجز ذات انسجام نايافته مدرنيسم و پست مدرنيسم به «قوه» و «فعل» و نيز «قابليت اعتبار گفتماني» انقلاب اسلامي و تزلزل در هژموني ليبراليسم بازگشت دارد.



پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي با مشاركت نظريه‌پردازن، فيلسوفان و دانشوران حكمت نظري و حكمت عملي، تمام‌شدگي استعدادهاي مدرنيته و پست مدرنيسم را از يك سو و ظرفيت‌ها و صيرورت انقلاب اسلامي را براي اداره امروزييان و فردائيان در قالب درس گفتار پيگيري و حاصل آن را به زيور طبع خواهد آراست.

تاکنون هشت درس گفتار با سخنرانی حجج اسلام عبدالحسین خسروپناه، رحیمیان، میرباقری، مرتضی جوادی آملی و غلامرضا اعوانی، حسن عباسی، ابراهیم فیاض، محمدحسن رجبی دوانی برگزار شد.

نهمین درس گفتار با سخنرانی دکتر مهدي گلشنی در مورد علم و معنویت در عصر ما، هفته سوم فروردین برگزار می شود.

این نشست در خیابان انقلاب، ما بین خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری (ما بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه) پلاک 47، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي برگزار می شود و زمان دقیق آن متعاقبا اعلام می شود.