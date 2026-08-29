افزایش ۱۰ درصدی مصرف، سرعت توزیع بنزین را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیامک طاووسی امروز (شنبه) در برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه کمبودی در تأمین بنزین وجود ندارد، گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۳۸ میلیون لیتر در مرداد به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر در پنج روز ابتدایی شهریور رسید و این افزایش ناگهانی تقاضا در کنار آسیب‌دیدگی بخشی از ظرفیت ذخیره‌سازی و لجستیک سوخت در تهران، سبب کاهش سرعت تأمین برخی جایگاه‌ها و تشکیل صف شد.

وی با اشاره به رشد حدود ۱۰ درصدی مصرف بنزین، تأکید کرد: کمبودی در تأمین بنزین وجود ندارد، ازاین‌رو مردم از ذخیره‌سازی و پرکردن غیرضروری باک خودروها خودداری کنند. همچنین، با افزایش تعداد تانکرها و اصلاح برنامه‌های توزیع، شرایط توزیع بنزین در روزهای اخیر بهبود یافته است و برنامه‌ریزی برای بازسازی مخازن آسیب‌دیده و احداث مخازن جدید انجام شده است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، ۲۷ طرح پتروپالایشی دارای مجوز یا تخصیص خوراک براساس پیشرفت فیزیکی اولویت‌بندی شده‌اند که ۷ طرح در سبد طرح‌های اولویت‌دار قرار گرفته‌اند.