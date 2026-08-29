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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

حفاری چاه‌های میدان مشترک بلال وارد مرحله تازه شد

حفاری چاه‌های میدان مشترک بلال وارد مرحله تازه شد

مجری طرح توسعه میدان مشترک گازی بلال با اشاره به پایان حفاری دو حلقه چاه این میدان گفت: با بهره‌برداری از این میدان، روزانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احسان محمدی در گفتگویی با بیان اینکه پیشرفت کلی طرح اکنون به حدود ۴۲ درصد رسیده است، تصریح کرد: دو بسته کاری پروژه شامل حفاری چاه توصیفی و ساخت و نصب جکت با موفقیت و بدون انحراف از برنامه پایان یافته است. دو بسته کاری دیگر شامل ساخت و نصب عرشه و حفاری و تکمیل هشت حلقه چاه نیز پیشرفت حدود ۵۰ درصدی داشته‌اند.

وی درباره برنامه حفاری این میدان توضیح داد: درمجموع هشت حلقه چاه در میدان بلال حفاری خواهد شد که تاکنون حفاری دو حلقه پایان یافته و عملیات حفاری سایر چاه‌ها نیز به‌صورت گروهی در حال اجراست.

مجری طرح توسعه میدان مشترک گازی بلال با تأکید بر نقش این میدان در تقویت ظرفیت تولید گاز کشور گفت: با بهره‌برداری از میدان بلال طی دو سال آینده، روزانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می‌شود و بخشی از ناترازی گاز جبران خواهد شد.

محمدی یادآور شد: استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای و شتاب‌بخشی به پروژه‌های در حال اجرا، به‌ویژه با وجود ناترازی در حوزه گاز، ضرورتی ملی است و همه بخش‌ها باید برای بازگرداندن و تقویت ظرفیت تولید گاز کشور تلاش کنند.

وی با تشریح بسته‌های کاری طرح توسعه میدان بلال گفت: اجرای این پروژه در پنج بسته کاری شامل حفاری، ساخت جکت، ساخت و نصب عرشه، تکمیل چاه‌ها و احداث خط لوله دنبال می‌شود و با وجود شرایط مختلف ازجمله تحریم‌ها، همه‌گیری کرونا و دو جنگ اخیر، روند اجرای پروژه هیچ‌گاه متوقف نشده است.

میدان گازی بلال با حدود ۳ تریلیون فوت‌مکعب گاز درجا و بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی اثبات‌شده، یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای افزایش تولید گاز و جبران بخشی از ناترازی انرژی به شمار می‌رود. با شتاب‌بخشی به طرح توسعه این میدان در دولت چهاردهم و با وجود مواجهه با دو جنگ تحمیلی در این دولت، جکت میدان گازی بلال نصب و عملیات حفاری در آن آغاز شده است‌.

کد مطلب 6931447
طیبه بیات

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