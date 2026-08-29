به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احسان محمدی در گفتگویی با بیان اینکه پیشرفت کلی طرح اکنون به حدود ۴۲ درصد رسیده است، تصریح کرد: دو بسته کاری پروژه شامل حفاری چاه توصیفی و ساخت و نصب جکت با موفقیت و بدون انحراف از برنامه پایان یافته است. دو بسته کاری دیگر شامل ساخت و نصب عرشه و حفاری و تکمیل هشت حلقه چاه نیز پیشرفت حدود ۵۰ درصدی داشتهاند.
وی درباره برنامه حفاری این میدان توضیح داد: درمجموع هشت حلقه چاه در میدان بلال حفاری خواهد شد که تاکنون حفاری دو حلقه پایان یافته و عملیات حفاری سایر چاهها نیز بهصورت گروهی در حال اجراست.
مجری طرح توسعه میدان مشترک گازی بلال با تأکید بر نقش این میدان در تقویت ظرفیت تولید گاز کشور گفت: با بهرهبرداری از میدان بلال طی دو سال آینده، روزانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده میشود و بخشی از ناترازی گاز جبران خواهد شد.
محمدی یادآور شد: استفاده از ظرفیت طرحهای توسعهای و شتاببخشی به پروژههای در حال اجرا، بهویژه با وجود ناترازی در حوزه گاز، ضرورتی ملی است و همه بخشها باید برای بازگرداندن و تقویت ظرفیت تولید گاز کشور تلاش کنند.
وی با تشریح بستههای کاری طرح توسعه میدان بلال گفت: اجرای این پروژه در پنج بسته کاری شامل حفاری، ساخت جکت، ساخت و نصب عرشه، تکمیل چاهها و احداث خط لوله دنبال میشود و با وجود شرایط مختلف ازجمله تحریمها، همهگیری کرونا و دو جنگ اخیر، روند اجرای پروژه هیچگاه متوقف نشده است.
میدان گازی بلال با حدود ۳ تریلیون فوتمکعب گاز درجا و بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی اثباتشده، یکی از ظرفیتهای مهم کشور برای افزایش تولید گاز و جبران بخشی از ناترازی انرژی به شمار میرود. با شتاببخشی به طرح توسعه این میدان در دولت چهاردهم و با وجود مواجهه با دو جنگ تحمیلی در این دولت، جکت میدان گازی بلال نصب و عملیات حفاری در آن آغاز شده است.
نظر شما