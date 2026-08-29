به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه رویداد هنری «روایت رحمت» با حضور عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، مجید مجیدی کارگردان سینما و ... معرفی چهره های شاخص فرهنگ و هنر در حوزه بازخوانی و ترویج سیره و معارف پیامبر اعظم (ص) در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در ابتدای این برنامه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران پیام تصویری حضرت آیت الله جعفر سبحانی در مدح و ستایش حضرت محمد (ص) برای حاضران در مراسم پخش شد.

خاطره مجید مجیدی از دقت نظر رهبر شهید نسبت به مسائل فرهنگی

سپس غلامحسین زرگرنژاد مورخ و از پژوهشگران برجسته تاریخ اسلام در این مراسم گفت: پیغمبر اسلام مظهر عدالت بود و تا آخر عمر هم بر عدالت تکیه کرد و هیچوقت غیر از عدالت عمل کرد. ایشان شاگردانی تربیت فرمود که مرید مطلق عدالت بودند که از آن جمله می توان به مولا علی اشاره کرد. اکنون لازم است که بیشتر از اینها روی زندگانی ارزشمند پیامبر مهربانی تحقیق و پژوهش کنیم.

مجید مجیدی کارگردان سینما که سال ۱۳۹۳ فیلم سینمایی «محمد رسول الله» را تولید کرد، نیز در این مراسم حضور داشت که در سخنانی عنوان کرد: خیلی خوشحالم در مراسمی که به نام پیغمبر برگزار می شود، حضور پیدا می کنم. بنده این توفیق را داشتم که در بهمن سال ۱۳۸۶ از دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفتند که باید دیداری انجام شود. در همان دورانی که محضر ایشان و به کتابخانه شخصی رهبری رفتم برایم این دیدار جالب و تاریخی بود، ایشان فرموند ما در حوزه تاریخ اسلام به ویژه زندگی گرانقدر پیامبر (ص) کم کاری کردیم.‌ ایشان نکاتی فرمودند که برای من حیرت انگیز بود.

وی افزود: ایشان فرمودند در مورد زندگی حضرت محمد (ص) فقط یک فیلم ساخته شده است؛ بنابراین فرمودند که شما در این زمینه به ویژه سنین کودکی پیامبر مطالعه کنید. من به ایشان گفتم از همین الان کار شروع شد اما ایشان فرمودند که برو و اول تحقیقات را انجام بده. نکته ای که نشان دهنده اهمیت و توجه ایشان به مسائل فرهنگی بود.

مجیدی تصریح کرد: اینکه دشمن دشمنی می کند و اینکه چرا از اسلام می ترسند به دلیل این است که دین اسلام دین رحمت و عنایت و مهربانی است. دینی است که در آن پیامبرش از عطوفت و مهربانی می گوید. اما این دشمنان همین دشمنانی هستند که در دنیای امروز به بچه های میناب رحم نکردند و رهبرمان را شهید کردند برای همین است که آنها قرائت های خشن و خشونت باری از اسلام را به دنیا ارائه می دهند.

وی در پایان تصریح کرد: در چنینی شرایطی می طلبد متفکران به عنوان یک وظیفه بزرگ گوشه هایی از حقیقت اسلام را به دنیا نشان دهند. متاسفانه باید گفت کشورهای اسلامی هم همراه نیستند به عنوان مثال برای همین فیلم پیامبر، بنده هرجا رفتم موفق به اکران درست و فراگیر فیلم در جهان اسلام نشدم و حتی در برخی کشورها تماشای این فیلم حرام شد. اینها جای گلایه مندی دارد که بنده لازم می دانم به آن اشاره کنم. متاسفانه دلارهای نفتی اجازه ندادند این فیلم به شکلی درست در کشورهای اسلامی اکران شود.

مردم ایران با ۴۰ روز ایستادگی مقابل بزرگ‌ترین ارتش دنیا ایستادند

در ادامه سید عباس عراقچی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی گفت: رهبر شهید بعد از هفتاد سال مجاهدت در راه خدا شایسته مقام شهادت بودند اما به این معنی نیست که ما جنایت بزرگ را فراموش کنیم و ببخشیم. بنده فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت محمد (ص) را تبریک می گویم که ما را به راهی هدایت کرد که راه برادری و محبت است و یک فیلم، یک موسیقی و یک نقاشی می تواند بهترین و موثرترین حرف ها را بزند. اینکه چگونه ایستادیم و چه کردیم که دشمن در همه اهداف شکست بخورد و بعد درخواست مذاکره بکند؛ این عزت و افتخار ملت ایران است.

وی افزود: از آموزه های امام خمینی (ره) تا درس های رهبر شهید موضوع وحدت جهان اسلام مطرح بوده و همواره جزو مهم‌ترین‌ها بوده‌است و ما این وحدت را به جد دنبال می کنیم. آنگاه که از وحدت صحبت می کنیم به معنای اختلاف نداشتن نیست اما همه اینها باید در برابر زیاده خواهی ایستادگی کند و این درسی بود که مردم ایران به جهان اسلام داد.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: مردم ایران شاهکار بزرگی کردند و با ۴۰ روز ایستادگی در برابر بزرگ‌ترین ارتش دنیا ایستادند و این شگفتی بود و نشان دادند وحدت و انسجام بین مردم، نیروهای مسلح و دولت وجود دارد و شهادت می دهم وزرای خارجه از این ایستایی مردم تجلیل می کردند.

وی در پایان گفت: دست شما را که با هنر خودتان پیام رسان حقانیت مردم هستید می بوسم.

تجلیل از خادمان ترویج و توسعه فرهنگ نبوی

پس از صحبت های وزیر امور خارجه نوبت به تجلیل از خادمان در قید حیات و فقید ترویج و توسعه فرهنگ نبوی در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر امور خارجه کشورمان رسید.

در این بخش از حضرت آیت الله جعفر سبحانی پژوهشگر حوزه و اسلام شناس، غلامحسین زرگری نژاد مدرس و پژوهشگر تاریخ اسلام، مجید مجیدی کارگردان سینما، عبدالصمد حاج صمدی هنرمند عرصه خوشنویسی، میثاق امیر فضل شاعر، ادیب و هنرمند عرصه موسیقی، محمدباقر آقامیری هنرمند عرصه نگارگری، زنده یاد حاج قربان سلیمانی هنرمند موسیقی نواحی خراسان، سید علی موسوی گرمارودی شاعر و ادیب، مدیریت دفتر نشر فرهنگ اسلامی و از ناشران فعال آثار مرتبط با فرهنگ نبوی تجلیل به عمل آمد.

آخرین بخش برنامه هم به اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان اختصاص داشت.

رویداد هنری «روایت رحمت» به مناسبت گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) و همزمان با هفته وحدت از چهارم تا هفتم شهریور در حال برگزاری است. این رویداد از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه‌مندان و هنردوستان است.