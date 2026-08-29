جواد شکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت امکانات و ارتقای توان عملیاتی، دو دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی سواری برای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تأمین شده است.

وی افزود: به منظور پشتیبانی از حیات‌وحش و تأمین نیازهای مناطق، یک تن علوفه تهیه و در اختیار مناطق مورد نیاز قرار گرفت.

شکوهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از مناطق بیان کرد: عملیات فنس‌کشی پاسگاه منطقه حفاظت‌شده اجرا شد و آبشخورهای مناطق حفاظت‌شده و مناطق آزاد شهرستان نیز مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت تا در فصل گرم سال، حیات‌وحش دسترسی مناسب‌تری به منابع آبی داشته باشد.

مستندسازی حیات‌وحش و ثبت توله پلنگ

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهاباد، پایش و مطالعه حیات‌وحش را از دیگر محورهای فعالیت این اداره عنوان کرد و گفت: مستندسازی و شناسایی پرندگان شکاری و همچنین اجرای پروژه پلنگ با حضور تیم کارشناسی اعزامی از تهران از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده است.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین دستاوردهای حوزه تنوع زیستی شهرستان، ثبت توله پلنگ و مشاهده و ثبت پلنگ در منطقه حفاظت‌شده بهاباد است که از اهمیت ویژه‌ای در زمینه پایش و مستندسازی حیات‌وحش منطقه برخوردار است.

شکوهی همچنین از ثبت یک گونه ارزشمند برای نخستین‌بار در شهرستان خبر داد و گفت: برای اولین‌بار حضور و ثبت گربه‌سان ارزشمند «کاراکال» در شهرستان بهاباد مستندسازی شد که این موضوع می‌تواند بیانگر غنای تنوع زیستی و اهمیت زیستگاه‌های این شهرستان باشد.

معرفی ۸ واحد آلاینده به مراجع قضایی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی اظهار کرد: بازدید و پایش صنایع آلاینده در شهرستان انجام شد و پس از شناسایی موارد تخلف، ۸ واحد به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: در حوزه مقابله با شکار و صید غیرمجاز نیز ۲۲ نفر متخلف شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گرفت.

صدور ۳۳ مجوز زیست‌محیطی در بهاباد

شکوهی با اشاره به فعالیت‌های این اداره در حوزه صدور مجوزها گفت: تاکنون ۳۳ مورد مجوز زیست‌محیطی در شهرستان بهاباد صادر شده است.

وی همچنین ارتباط مستقیم با شهروندان و رسیدگی به مطالبات آنان را از دیگر برنامه‌های اداره حفاظت محیط زیست دانست و افزود: چندین جلسه میز ارتباطات مردمی برگزار شده و درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی شهروندان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده با هدف تقویت حفاظت از مناطق، صیانت از حیات‌وحش، کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی، برخورد با تخلفات و تقویت ارتباط با مردم دنبال شده و پیگیری این موضوعات همچنان در دستور کار این اداره قرار دارد.