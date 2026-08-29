آغاز گام عملیاتی اقتصاد دیجیتال و توانمندسازی مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکاییفر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصاد دیجیتال در توانمندسازی جامعه هدف اظهار کرد: اشتغال دیجیتال، با توجه به گسترش پلتفرمهای آنلاین، توسعه سواد دیجیتال اقتصادی و دسترسی روزافزون مردم به ابزارهای ارتباطی، فرصت ارزشمندی برای افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار فراهم میکند تا بتوانند بدون وابستگی به مکان و زمان، محصولات و توانمندیهای خود را به بازار عرضه کرده و از ظرفیتهای اقتصادی فضای دیجیتال بهرهمند شوند.
وی افزود: در همین راستا و بر اساس تفاهمنامه منعقدشده با دیجیکالا، مددجویان سازمان بهزیستی پس از دریافت آموزشهای لازم و کسب مهارتهای مورد نیاز، میتوانند بهصورت مستقیم نسبت به معرفی و فروش محصولات خود در بستر این پلتفرم اقدام کنند.
ذکاییفر، رایگان بودن حضور مددجویان سازمان و عدم پرداخت هزینه برای ورود به این طرح را یکی از مهمترین مزایای این همکاری عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که با حذف یا کاهش موانع ورود جامعه هدف به بازارهای جدید، مسیر تبدیل مهارت و تولید به درآمد را تسهیل کنیم.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی ادامه داد: اقتصاد دیجیتال میتواند بخشی از محدودیتهای مالی، فیزیکی و جسمی جامعه هدف را کاهش دهد؛ چراکه فرد میتواند بدون نیاز به حضور مستمر در یک محیط کاری مشخص، از ظرفیت پلتفرمهای دیجیتال برای معرفی، عرضه و فروش محصولات خود استفاده کند.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح از استانهای همدان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام در گام نخست بهصورت اجرایی در این سه استان دنبال میشود و در ادامه، با فراهم شدن زیرساختها و الزامات لازم، دامنه اجرای آن به سایر استانهای کشور نیز توسعه خواهد یافت.
ذکاییفر تأکید کرد: رویکرد سازمان بهزیستی در حوزه اشتغال، حرکت از حمایتهای صرف به سمت توانمندسازی، مهارتآموزی، اتصال به بازار و ایجاد درآمد پایدار برای جامعه هدف است و توسعه اقتصاد دیجیتال میتواند یکی از مسیرهای مؤثر تحقق این هدف باشد
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