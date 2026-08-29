مصطفی بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری و پیشنهاد هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان قوچان و موافقت هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی، میزبانی مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای استان به قوچان واگذار شد.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام قوچان افزود: این رقابتها به عنوان مسابقات انتخابی تیم پاورلیفتینگ استان خراسان رضوی برگزار میشود و بهترین ورزشکاران این رشته از سراسر استان در آن حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ باشگاههای خراسان رضوی در روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریورماه و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.
بهادری با اشاره به اهمیت این رقابتها برای شناسایی استعدادهای برتر استان گفت: نفرات برتر و منتخب این مسابقات ضمن قرار گرفتن در ترکیب تیم منتخب خراسان رضوی به رقابتهای قهرمانی کشور نیز اعزام خواهند شد.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام قوچان میزبانی این مسابقات را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای ورزشی شهرستان قوچان دانست و افزود: برگزاری مطلوب این رقابتها میتواند زمینه حضور و فعالیت بیشتر ورزشکاران و علاقهمندان به رشته پاورلیفتینگ در شهرستان را فراهم نماید.
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