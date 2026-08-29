به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر شنبه در جلسه ساماندهی وضعیت پسماند با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت پسماند در شهرستان بابل اظهار کرد: برای اجرای برنامههای ساماندهی پسماند این شهرستان، یک همت اعتبار اختصاص یافته است و تلاش داریم با استفاده از این ظرفیت، اقدامات مؤثر و ماندگاری در این حوزه انجام شود.
وی با بیان اینکه مشارکت شهروندان نقش مهمی در موفقیت طرحهای مدیریت پسماند دارد، افزود: پیش از اجرای هر طرحی، با مردم بابل گفتوگو خواهیم کرد و دیدگاهها، نگرانیها و مطالبات آنان را مورد توجه قرار میدهیم تا راهکاری متناسب با شرایط شهرستان انتخاب شود.
استاندار مازندران تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان در مواجهه با مسائل اجتماعی و اجرایی، گفتوگو و ایجاد تفاهم با مردم است و اعتقادی به برخوردهای قهری نداریم؛ چراکه اجرای طرحهای ماندگار نیازمند همراهی و اعتماد عمومی است.
رستمی با اشاره به تجربه مازندران در مواجهه با مسئله پسماند گفت: این موضوع سالها به عنوان یکی از ابرچالشهای استان مطرح بوده، اما با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای موجود، اقدامات جدیدی برای ساماندهی آن در نقاط مختلف استان شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در این مسیر، ایجاد مراکز مجهز و استفاده از فناوریهای جدید و روشهای روز دنیا در دستور کار قرار گرفته و تجربه حاصل شده میتواند برای شهرستان بابل نیز مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: نمیتوان یک نسخه واحد برای همه مناطق تجویز کرد، بنابراین الگوی موفق ساماندهی پسماند باید متناسب با شرایط جغرافیایی، اجتماعی و زیستمحیطی بابل طراحی و اجرا شود.
رستمی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت نوین پسماند گفت: بابل باید از ظرفیت فناوریهای جدید در این حوزه بهرهمند شود و با اجرای یک برنامه منسجم، زمینه کاهش مشکلات زیستمحیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.
وی در پایان تصریح کرد: هدف ما این است که با برنامهریزی اصولی و جلب اعتماد و مشارکت مردم، پسماند بابل از یک چالش قدیمی به زمینهای برای توسعه، حفظ محیط زیست و بهبود شرایط زندگی مردم تبدیل شود.
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