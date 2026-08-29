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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

معضل پسماند بابل با مشارکت مردم حل می‌شود

معضل پسماند بابل با مشارکت مردم حل می‌شود

بابل - استاندار مازندران از پیش‌بینی یک همت اعتبار برای ساماندهی پسماند شهرستان بابل خبر داد و گفت: مدیریت این معضل با تکیه بر فناوری‌های نوین، تجربه‌های موفق و همراهی مردم دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر شنبه در جلسه ساماندهی وضعیت پسماند با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت پسماند در شهرستان بابل اظهار کرد: برای اجرای برنامه‌های ساماندهی پسماند این شهرستان، یک همت اعتبار اختصاص یافته است و تلاش داریم با استفاده از این ظرفیت، اقدامات مؤثر و ماندگاری در این حوزه انجام شود.

وی با بیان اینکه مشارکت شهروندان نقش مهمی در موفقیت طرح‌های مدیریت پسماند دارد، افزود: پیش از اجرای هر طرحی، با مردم بابل گفت‌وگو خواهیم کرد و دیدگاه‌ها، نگرانی‌ها و مطالبات آنان را مورد توجه قرار می‌دهیم تا راهکاری متناسب با شرایط شهرستان انتخاب شود.

استاندار مازندران تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان در مواجهه با مسائل اجتماعی و اجرایی، گفت‌وگو و ایجاد تفاهم با مردم است و اعتقادی به برخوردهای قهری نداریم؛ چراکه اجرای طرح‌های ماندگار نیازمند همراهی و اعتماد عمومی است.

رستمی با اشاره به تجربه مازندران در مواجهه با مسئله پسماند گفت: این موضوع سال‌ها به عنوان یکی از ابرچالش‌های استان مطرح بوده، اما با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات جدیدی برای ساماندهی آن در نقاط مختلف استان شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در این مسیر، ایجاد مراکز مجهز و استفاده از فناوری‌های جدید و روش‌های روز دنیا در دستور کار قرار گرفته و تجربه حاصل شده می‌تواند برای شهرستان بابل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه مناطق تجویز کرد، بنابراین الگوی موفق ساماندهی پسماند باید متناسب با شرایط جغرافیایی، اجتماعی و زیست‌محیطی بابل طراحی و اجرا شود.

رستمی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت نوین پسماند گفت: بابل باید از ظرفیت فناوری‌های جدید در این حوزه بهره‌مند شود و با اجرای یک برنامه منسجم، زمینه کاهش مشکلات زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.

وی در پایان تصریح کرد: هدف ما این است که با برنامه‌ریزی اصولی و جلب اعتماد و مشارکت مردم، پسماند بابل از یک چالش قدیمی به زمینه‌ای برای توسعه، حفظ محیط زیست و بهبود شرایط زندگی مردم تبدیل شود.

کد مطلب 6931514

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