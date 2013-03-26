چهار پاسگاه محیط بانی جدید در منطقه سفید کوه لرستان احداث می شود

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت منطقه حفاظت شده سفید کوه پرداخت و بیان داشت: این منطقه حفاظت شده دارای 70 هزار هکتار وسعت بوده و از سال 69 به عنوان منطقه حفاظت شده مصوب شده است.

وی همچنین با بیان اینکه این منطقه تاکنون دارای سه پاسگاه محیط بانی بوده است، عنوان کرد: با توجه به وسعت منطقه ایجاد چهار پاسگاه جدید دیگر در منطقه حفاظت شده سفید کوه مصوب شده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه تاکنون سه پاسگاه محیط بانی در مناطق "سرمغ"، "کلدر" و "کِی" مسئولیت حفاظت از این منطقه حفاظت شده را بر عهده داشتند، عنوان کرد: این در حالیست که ساختار چهار پاسگاه محیط بانی جدید در مناطق "پیرشمس الدین"، "چم تکله"، "یافته" و "تنگ معشوره" به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه در ساختار جدید برای هر پاسگاه هشت نفر نیرو در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در مجموع در این بخش حدود 61 نفر برای حفاظت از منطقه به کار گمارده می شوند.

بازگیر در ادامه با بیان اینکه منطقه حفاظت شده سفید کوه یکی از مناطق غنی استان به لحاظ تنوع زیستی است، عنوان کرد: "بلوط" گونه شاخص گیاهی و همچنین "کل و بز" گونه های شاخص جانوری این منطقه هستند.

وی یادآور شد: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور در بازدید از پاسگاه محیط بانی "کلدر" در زمینه افزایش تعداد پاسگاههای محیط بانی منطقه حفاظت شده سفید کوه و همچنین کمک به تکمیل پاسگاههای در حال احداث در این منطقه قول مساعد دادند.