آتش کشیدن چاههای نفتی از سوی گروههای مسلح/ ادامه عملیات ارتش علیه تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع مسئول در وزرات نفت سوریه از به آتش کشیدن برخی چاههای نفتی در دیرالزور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: شرکت نفت فرات در حال خاموش کردن این چاهها هستند. گروههای مسلح 9 چاه را در دیرالزور آتش زده اند که 6 چاه مهار شده است اما سه چاه هنوز در حال سوختن است.

سانا همچنین گزارش داد: نیروهای امنیتی سوریه با گروههای مسلحی که قصد نفوذ از لبنان به سوریه را داشتند درگیر شدند و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند.

منابع نظامی سوری در استان حمص اعلام کردند: بسیاری از اعضای گروههای مسلحی که قصد نفوذ به سوریه از لبنان را داشتند کشته و زخمی شدند و برخی دیگر به داخل لبنان فرار کردند.

منابع نظامی سوری در ادلب از عملیات ارتش علیه گروههای مسلحی که تابعیت غیر سوری داشتند در جاده ادلب-سرمین خبر دادند.

این منابع همچنین از عملیات ارتش در معره النعمان در حومه ادلب و روستاهای کیسین، تلدو در حومه حمص و مناطق الرستن، تلبیسه، الدار الکبیره، الغنطو، الضبعه، ,رجون و بیت رابعه، و نیز مناطق الخالدیه، القرابیص، باب هود، وادی السایح خبر دادند.

سانا همچنین از عملیات ارتش سوریه در شهر حلب علیه گروههای مسلح خبر داد.

سانا همچنان نوشت کشتاری توسط گروههای مسلح در منطقه حاره البرج در منطقه تلکلخ در حومه حمص رخ داد.

منابع سوری اعلام کردند: گروههای مسلح با حمله به این منطقه ضمن قربانی کردن تعدادی از اهالی آن از جمله کودکان و زنان دست به سرقت از منازل و مراکز تجاری زدند.

منابع نظامی سوری همچنین از عملیات ارتش در حومه دمشق و کشته و زخمی شدن تعدادی از تروریستها در این منطقه خبر دادند.