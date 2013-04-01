جت های رادار گریز اف 22 آمریکا به سئول اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا جت های رادار گریز اف 22 را برای شرکت در رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به پایگاه هوایی "اوسان" در سئول اعزام کرد.

آمریکا هدف از اعزام این جت های رادار گریز را متعهد نشان دادن ایالات متحده در قبال کره جنوبی و دفاع از سئول در برابر تهدیدات پیونگ یانگ عنوان کرده است.

فرماندهی نظامی آمریکا در کره جنوبی در بیانیه ای با تاکید بر لزوم حفظ خویشتنداری سئول ادامه اقدامات تحریک آمیز پیونگ یانگ را باعث انزوای بیشتر کره شمالی توصیف کرده است.

آمریکا پیشتر اعلام کرد که دو جنگنده هسته‎ای این کشور روز هشتم فروردین ماه در پاسخ به تهدیدات کره شمالی در زمنیه هر گونه رزمایش مشترک واشنگتن و سئول بر فراز کره جنوبی به پرواز درآمدند.