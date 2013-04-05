به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد باشگاه‌های لیگ برتری که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محکوم به پرداخت بدهی‌های قبلی خود شده‌اند، در صورتی که تا قبل از شروع فعالیت‌های فصل جدید لیگ برتر رضایت شاکیان خود را جلب نکنند، حق حضور در فصل نقل و انتقال بازیکنان و مربیان را ندارند که یکی از آنها باشگاه ملوان بندرانزلی است.

صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: همه تیم‌ها بدهی دارند و این بدهی‌ها تنها مخصوص باشگاه و تیم فوتبال ملوان نیست، هرچند مسئولان ملوان در تلاش هستند این بدهی‌ها هرچه زودتر پرداخت شود.

وی اضافه کرد: در تیم ملوان 4 بازیکن حضور دارند که از تیم‌های قبلی خود خصوصا استقلال و پرسپولیس طلب‌کار هستند که هنوز مطالبات‌شان پرداخت نشده است.

مدیرعامل باشگاه ملوان همچنین گفت: امیدوارم مسئولان و خصوصا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قانون را برای همه تیم‌های یکسان اجرا کند و با همه تیم‌هایی که بدهکار هستند، بصورت عادلانه برخورد شود.