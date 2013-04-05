خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اخبار مطرح شده پیرامون بدهی بیش از 500 میلیونی این باشگاه و ممنوعیت از فعالیت فوتبالی در فصل آینده لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: این یک شیطنت رسانه ای است. ما انتظار داریم رسانه ها رسالت خود را به درستی انجام داده و اخلاق مداری را رعایت کنیم.

وی اضافه کرد: کمیته انضباطی اعلام کرده که باشگاه ذوب آهن بدهی هایی دارد این در حالی است که پرونده های ما در حال بررسی و در دست اقدام است. آنها رایی صادر کردند که ما بدهکاریم ولی ما به این موضوع اعتراض کرده و اسنادمان را به کمیته انضباطی ارائه کردیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان افزود: ما اصلا بدهکار نیستیم و به مبلغ بدهی اعلام شده از سوی کمیته انضباطی هم اعتراض کردیم. تا رای نهایی صادر نشود نمی توان گفت که ما بدهکار هستیم و از فعالیت فوتبالی منع شده ایم.

وی با طرح این پرسش که آیا می توان تا رای نهایی صادر نشده کسی را به عنوان بدهکار متهم کرد، اظهار داشت: اسناد پول های پرداختی و قراردادهای مربیان و بازیکنان پیشین در فدراسیون و باشگاه موجود است و اصلا درست و حرفه ای نیست تا زمانی که یک باشگاه به آرای صادره اعتراض دارد و اعتراض در حال بررسی است آن باشگاه را به عنوان بدهکار معرفی کرد.

ابراهیمی اضافه کرد: اینکه این رای روز قبل از بازی حساس ما مقابل راه آهن اعلام می شود کاری اصلا حرفه ای نبود و تنها به باشگاهی مانند ذوب آهن ضربه می زند. اگر رای نهایی صادر و ما محکوم شدیم آن وقت باید چنین مطالبی منتشر می شد.

وی صحبت هایش را این گونه ادامه داد: آیا به کسی که محکوم است نباید فرصت داد در حالیکه ما بدهکار نیستیم و این را ثابت می کنیم. در مجموع اقدام مسئولان کمیته انضباطی با اعلام این رای در چنین روزهای حساسی اصولی و منطقی نبوده است.

ابراهیمی در پایان در خصوص دیدار ذوب آهن با راه آهن گفت: امیدواریم بتوانیم امروز به سه امتیاز بازی دست یابیم تا شرایط بقای تیم در لیگ برتر قطعی تر شود.