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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

مدیرعامل ذوب‌آهن در گفتگو با مهر:

بدهکار نیستیم که علیه ما رای داده‌اند/ به کمیته انضباطی اعتراض می‌کنیم

بدهکار نیستیم که علیه ما رای داده‌اند/ به کمیته انضباطی اعتراض می‌کنیم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان اقدام مسئولان کمیته انضباطی در اعلام نام این باشگاه به عنوان باشگاه بدهکار را غیرحرفه ای و غیر اصولی دانست و گفت: ما اصلا بدهکار نیستیم که بخواهند علیه ما رای محرومیت صادر کنند.

خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اخبار مطرح شده پیرامون بدهی بیش از 500 میلیونی این باشگاه و ممنوعیت از فعالیت فوتبالی در فصل آینده لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: این یک شیطنت رسانه ای است. ما انتظار داریم رسانه ها رسالت خود را به درستی انجام داده و اخلاق مداری را رعایت کنیم.

وی اضافه کرد: کمیته انضباطی اعلام کرده که باشگاه ذوب آهن بدهی هایی دارد این در حالی است که پرونده های ما در حال بررسی و در دست اقدام است. آنها رایی صادر کردند که ما بدهکاریم ولی ما به این موضوع اعتراض کرده و اسنادمان را به کمیته انضباطی ارائه کردیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان افزود: ما اصلا بدهکار نیستیم و به مبلغ بدهی اعلام شده از سوی کمیته انضباطی هم اعتراض کردیم. تا رای نهایی صادر نشود نمی توان گفت که ما بدهکار هستیم و از فعالیت فوتبالی منع شده ایم.

وی با طرح این پرسش که آیا می توان تا رای نهایی صادر نشده کسی را به عنوان بدهکار متهم کرد، اظهار داشت: اسناد پول های پرداختی و قراردادهای مربیان و بازیکنان پیشین در فدراسیون و باشگاه موجود است و اصلا درست و حرفه ای نیست تا زمانی که یک باشگاه به آرای صادره اعتراض دارد و اعتراض در حال بررسی است آن باشگاه را به عنوان بدهکار معرفی کرد.

ابراهیمی اضافه کرد: اینکه این رای روز قبل از بازی حساس ما مقابل راه آهن اعلام می شود کاری اصلا حرفه ای نبود و تنها به باشگاهی مانند ذوب آهن ضربه می زند. اگر رای نهایی صادر و ما محکوم شدیم آن وقت باید چنین مطالبی منتشر می شد.

وی صحبت هایش را این گونه ادامه داد: آیا به کسی که محکوم است نباید فرصت داد در حالیکه ما بدهکار نیستیم و این را ثابت می کنیم. در مجموع اقدام مسئولان کمیته انضباطی با اعلام این رای در چنین روزهای حساسی اصولی و منطقی نبوده است.

ابراهیمی در پایان در خصوص دیدار ذوب آهن با راه آهن گفت: امیدواریم بتوانیم امروز به سه امتیاز بازی دست یابیم تا شرایط بقای تیم در لیگ برتر قطعی تر شود.

کد مطلب 2025858

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