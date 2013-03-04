مشکل مالی نداریم و بدهکار نیستیم/ سرپرست تیم گفت آی دی کارت ها گم شده!

محمدرضاخروطی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات مالی باشگاه گهر و ضبط آی دی کارت 10 بازیکن این تیم توسط مسئولان هتل محل اقامت آن بازیکنان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر ما مشکل مالی نداریم و به طور میانگین 45 تا 55 درصد از قرار داد اعضای تیم را پرداخت کرده ایم و بر اساس قرارداد جدید با هتل محل اقامت تیم 10 میلیون تومان پرداخت مالی داشته و یک چک 12 میلیونی نیز در اختیار مدیر هتل قرار داده ایم.

وی در خصوص بدهی باشگاه گهر به هتل محل اقامت تیم اظهار داشت: بخش عمده ای از بدهی باشگاه به هتل محل اقامت تیم به زمانی بر می گردد که تیم در اختیار شهرداری دورود بود و هدایتی مسئولیت بهره برداری از آن را بر عهده نگرفته بود اما از زمانی که مسئولیت باشگاه بر عهده ما قرار گرفت از مسئولان هتل خواستیم که قرارداد قبلی و لیست هزینه ها را برای بررسی در اختیار ما قرار دهند.

خروطی تاکید کرد: متاسفانه در بررسی هایی که انجام دادیم پی بردیم قیمت ها در قرارداد قبلی غیر منصفانه قید شده و افرادی که قرارداد را امضا کرده اند نگاه دلسوزانه ای نداشته اند ضمن اینکه طبق قرار داد قبلی هتل وجه روزهایی را که تیم در اردو بود و یا در گهر بازی داشت را نیز دریافت می کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس ما تصمیم گرفتیم که هتل محل اقامت تیم را تغییر دهیم اما کادر فنی به ما اعلام کرد که بازیکنانی که در هتل اقامت دارند از شرایط خود راضی بوده و خواستار ان هستند که محل اسکان آنها تغییر نکند که ما به این خواسته بازیکنان احترام گذاشتیم و بر اساس خواسته آنها از مسئولان هتل خواستیم که قرارداد جدید مطابق شرایط ما تنظیم کنند که یکی از مفاد اصلی آن این است که پرداخت های ما بر اساس روزهایی باشد که بازیکنان در هتل مستقر هستند که خوشبختانه این قرارداد بر اساس شرایط باشگاه گهر به امضا رسید.

مدیر اجرایی باشگاه گهر تاکید کرد: قرار شده هزینه های هتل را که مربوط به قرار داد قبلی بوده و مسئولیت آن مربوط به زمان مسئولیت ما است را بر اساس شرایط جدید مورد بررسی قرار داده و نسبت به پرداخت آن اقدام کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولان هتل آی دی کارت بازی 10 بازیکن را به دلیل بدهی باشگاه گهر گرو نگه داشته اند و در صورت تایید این موضوع در آستانه بازی با سپاهان در هفته بیست و هشتم لیگ چه اقدامی خواهید کرد، گفت: سرپرست تیم به من اعلام کرده که آی دی کارت برخی بازیکنان مفقود شده و بر اساس حرف وی ما از سازمان لیگ درخواست کردیم که برای 4 بازیکن تیم که قرار است مقابل سپاهان بازی کنند مجوز بازی صادر کنند که خوشبختانه این امر تحقق پیدا کرده است. من موضوع گرو نگه داشته شدن آی دی کارت بازیکنان را از طریق رسانه ها فهمیدم و در حال بررسی هستم، اگر این موضوع حقیقت داشته باشد قطعا با وی برخورد خواهم کرد.