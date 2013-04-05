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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

با هدف تاثیر برمذاکرات آلماتی؛

فضا سازی رژیم صهیونیستی علیه ایران ادامه دارد

فضا سازی رژیم صهیونیستی علیه ایران ادامه دارد

همزمان با مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بهانه قرار دادن تنش ها در شبه جزیره کره گفت به هر قیمتی باید جلوی هسته‎ای شدن ایران گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست"، روز گذشته "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از دیدار با هیئتی از سنای آمریکا که به سرزمین های اشغالی سفر کرده اند با بهانه قرار دادن تهدیدات اتمی کره شمالی علیه آمریکا به فضا سازی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران پرداخت.

وی در آستانه مذاکرات ایران و گروه 1+5 در آلماتی و با هدف تاثیر گذاری بر این مذاکرات گفت: امروز کاملا واضح است که ما نباید اجازه هسته ای شدن به کشوری را دهیم که قصد محو کردن ما را دارد. ما باید جلوی هسته ای شدن ایران را با هر هزینه ای که دارد بگیریم.

پیشتر نیز وزیر روابط خارجه این رژیم در دیدار با همتای نروژی خود گفته بود :کره شمالی چندی قبل به سلاح هسته ای دست یافت و امروز شهروندان کره جنوبی و ژاپن را تهدید می کند ببینید اگر ایران هسته ای شود چه تبعاتی برای اسرائیل و اروپا خواهد داشت.

 

 

کد مطلب 2025867

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