به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بنیاد آگاتا کریستی در این زمینه توافقنامهای برای همکاری مجدد و تولید مجدد آثار کریستی با WME امضا کرد.
مانند بنیاد سر آرتور کانن دویل خالق شرلوک هولمز که موفق به کسب دستاوردهای مالی جدید شده است، بنیاد کریستی نیز از علاقهای وافر در این زمینه برخوردار است.
کریستی به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان آثار معمایی در همه دوران، بیش از 2 میلیارد نسخه کتاب به فروش رسانده و امکانات مالی متعددی را در اختیار دارد. به عنوان یکی از همکاریهای باارزش برای کسب امکانات مالی بیشتر، WME همه اشکال بجامانده از کریستی شامل فیلمها، فیلمهای تلویزیونی و رسانههای دیجیتال را در اشکال جدید ارایه میکند.
این کمپانی 64 درصد سهام شرکت آگاتا کریستی را در فوریه 2012 کسب کرد و 36 درصد آن در اختیار خانواده کریستی است.
میراث بجامانده از کریستی شامل بیش از 80 عنوان رمان و مجموعه داستان کوتاه و 19 نمایشنامه و یک کتابخانه باارزش است. این قرارداد همچنین شامل تصاحب شخصیتهای جهانی چون هرکول پوآرو و میس مارپل نیز میشود که هریک درآمدهای قابل توجه تلویزیونی را به خود اختصاص دادهاند.
از آثار این نویسنده به طور متوسط در سال 3 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته میشود و نوشتههایش به عنوان موفقترین آثار معمایی جهان شناخته شدهاند.
WME (آژانس ویلیام موریس) تاسیس شده به سال 1898 یکی از مهمترین شرکتها در عرصه سرگرمی شامل سینما، تئاتر، تلویزیون، سینما، نشر و صنعت دیجیتال است و در زمینههای مختلف با چهرههای برجسته خود کار میکند. در عرصه سینما مارتین اسکورسیزی یکی از کارگردانان این مجموعه است و در عرصه کتاب تنها در سال 2011 بیش از 110 عنوان از کتابهای پرفروش نیویورک تایمز، از انتشارات این شرکت بودند. این شرکت در سال 200 عنوان کتاب جدید به 40 زبان را وارد بازار جهان میکند.
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