به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه یکشنبه در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در ساری، با تأکید بر ضرورت حرکت از الگوهای سنتی برنامه‌ریزی، اظهار کرد: تصمیمات توسعه‌ای باید متناسب با نیازهای واقعی مردم، ظرفیت‌های مناطق مختلف و شاخص‌های علمی اتخاذ شود.

وی افزود: هیچ طرحی نباید بدون توجه به پیامدهای بلندمدت آن در استان به تصویب برسد، چراکه تصمیمات امروز می‌تواند مسیر توسعه شهرها و روستاها را در سال‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.

استاندار مازندران با اشاره به ضرورت حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بیان کرد: توسعه شهرها و روستاها باید به صورت متوازن دنبال شود و حفاظت از زمین‌های کشاورزی نباید قربانی توسعه نامتوازن شود.

یونسی رستمی همچنین بر ضرورت رعایت حقوق واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: حریم واحدهای تولیدی باید با دقت و بر اساس نیازهای واقعی آنها تعیین شود تا در آینده مانعی برای توسعه روستاها و مناطق پیرامونی ایجاد نکند.

وی ساماندهی محل استقرار واحدهای دامداری و مرغداری را نیز ضروری دانست و افزود: با شناسایی مناطق مستعد باید الگوی مناسبی برای استقرار این واحدها تدوین شود تا میان فعالیت‌های تولیدی، توسعه سکونتگاه‌ها، کشاورزی و گردشگری تعارض ایجاد نشود.

استاندار مازندران با تأکید بر ظرفیت گردشگری استان تصریح کرد: در مناطقی که جریان و ظرفیت گردشگری وجود دارد، نباید تصمیمات غیرکارشناسی و مجوزهای نامتناسب، فرصت‌های توسعه این بخش را محدود کند.

وی با اشاره به ضرورت تحول در بخش کشاورزی گفت: مازندران باید از کشاورزی کم‌بازده فاصله گرفته و به سمت کشاورزی مدرن، فناورانه و بهره‌ور حرکت کند و ایجاد شهرک‌های کشاورزی نیز باید بر اساس فناوری‌های روز انجام شود.

یونسی رستمی، قتصاد سبز و توسعه دانش‌بنیان را از محورهای اصلی آینده مازندران عنوان کرد و گفت: جهان با سرعت به سمت فناوری‌های پیشرفته، سیستم‌های هوشمند و اقتصاد دانش‌بنیان در حرکت است و استان نیز باید متناسب با این تحولات مسیر توسعه خود را تنظیم کند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی استان نباید تنها معطوف به مسائل کوتاه‌مدت باشد، بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فناوری در تصمیمات مورد توجه قرار گیرد.

استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: دستیابی به توسعه پایدار در مازندران نیازمند تصمیم‌گیری علمی، نگاه بلندمدت، صیانت از منابع طبیعی و کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین است و اقتصاد سبز می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی این مسیر باشد.