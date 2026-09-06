رایزنی الزیدی با مقام آمریکایی درباره کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز یکشنبه از استیون فاگن کاردار سفارت آمریکا در عراق استقبال کرد.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، در این دیدار راههای تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور و گسترش افقهای همکاری مشترک در بخشها و حوزههای مختلف که به تقویت اصل شراکت میان عراق و آمریکا کمک میکند، مورد بررسی قرار گرفت.
دو طرف همچنین آخرین تحولات منطقه را بررسی و بر اهمیت گفتگو و استفاده از ابرازهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها که به تقویت امنیت و ثبات منطقه و حفظ منافع ملتهای آن کمک خواهد کرد، تاکید کردند.
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