به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، اورزلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا قرار است فردا به گرینلند سفر کند؛ سفری که در بحبوحه تلاش های دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا برای تسخیر این جزیره از سوی کشورش، نشانه‌ای از حمایت پایدار بروکسل از گرینلند تلقی می‌شود.

قرار است فون در لاین فردا دوشنبه در چارچوب این سفر یک بیانیه مشترک میان اتحادیه اروپا و این قلمرو خودمختار دانمارک امضا کند.

ترامپ از زمان بازگشتش به کاخ سفید در ژانویه سال گذشته مدعی شده است که آمریکا برای «امنیت ملی» خود باید کنترل گرینلند را در دست بگیرد وگرنه چین یا روسیه این جزیره را تصاحب خواهند کرد.

فون درلاین و آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، ژانویه امسال بیانیه‌ای مشترکی منتشر کردند که در آن بر اهمیت «تمامیت ارضی و حاکمیت» تاکید شده و اعلام شده بود اتحادیه اروپا «کاملا در کنار دانمارک و مردم گرینلند» ایستاده است.