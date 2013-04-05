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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۲۲:۱۹

تحولات سوریه/

تظاهرات گسترده مردم یمن در حمایت از سوریه/ سرکوب گروههای تروریستی در حمص و ادلب

تظاهرات گسترده مردم یمن در حمایت از سوریه/ سرکوب گروههای تروریستی در حمص و ادلب

صدها تن از مردم یمن روز گذشته با برگزاری تظاهراتی گسترده حمایت خود زا از دولت، ملت و ارتش سوریه در مقابله با گروههای تروریستی ابراز داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، صدها تن از مردم یمن روز گذشته با برگزاری تظاهراتی گسترده حمایت خود را از دولت، ملت و ارتش سوریه در مقابله با گروههای تروریستی ابراز داشتند.

در این تظاهرات جوانان، جریانهای مردمی، فرهیختگان و فعالان سیاسی و رسانه ای یمن حضور گسترده ای داشتند و با سردادن شعارهایی همبستگی خود را با ملت سوریه و رهبران این کشور اعلام کردند.

در تحولات میدانی سوریه نیز، ارتش این کشور امروز به مخفیگاههای گروههای تروریستی در مناطق الرستن، الضبعه، آبل و کیفین در حومه حمص یورش برد و آنها را منهدم کرد. در این عملیات شماری از عناصر مسلح کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

همچنین ارتش سوریه با عناصر مسلح در مناطق بشلامون، عین الباره، جسر الشغور، معره النعمان، سراقب، تل سلمو، معره مصرین و ام جرین در حومه ادلب درگیر شد و شمار زیادی از آنها را به هلاکت رساند. در این عملیات انبارهای تسلیحاتی گروههای تروریستی نیز منهدم شد.

کد مطلب 2026187

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