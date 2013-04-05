تظاهرات گسترده مردم یمن در حمایت از سوریه/ سرکوب گروههای تروریستی در حمص و ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، صدها تن از مردم یمن روز گذشته با برگزاری تظاهراتی گسترده حمایت خود را از دولت، ملت و ارتش سوریه در مقابله با گروههای تروریستی ابراز داشتند.



در این تظاهرات جوانان، جریانهای مردمی، فرهیختگان و فعالان سیاسی و رسانه ای یمن حضور گسترده ای داشتند و با سردادن شعارهایی همبستگی خود را با ملت سوریه و رهبران این کشور اعلام کردند.



در تحولات میدانی سوریه نیز، ارتش این کشور امروز به مخفیگاههای گروههای تروریستی در مناطق الرستن، الضبعه، آبل و کیفین در حومه حمص یورش برد و آنها را منهدم کرد. در این عملیات شماری از عناصر مسلح کشته و برخی دیگر زخمی شدند.



همچنین ارتش سوریه با عناصر مسلح در مناطق بشلامون، عین الباره، جسر الشغور، معره النعمان، سراقب، تل سلمو، معره مصرین و ام جرین در حومه ادلب درگیر شد و شمار زیادی از آنها را به هلاکت رساند. در این عملیات انبارهای تسلیحاتی گروههای تروریستی نیز منهدم شد.