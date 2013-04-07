ماندگاری مسافران در سرزمین آفتاب افزایش یافت/ استان مرکزی در مسیر توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی 12شهرستان و بیش از 28 شهر و 800 روستا دارد. در سالهای گذشته با وجود داشتن گردشگاههای باستانی، تاریخی، طبیعی و دیدنی، استانی صنعتی و کشاورزی محسوب می شد که با افزایش سطح توجه گردشگران به استان مرکزی در تعطیلات 92 خبرها حاکی از قرار گرفتن استان در مسیر گردشگری است.

اقامت بیش از یک میلیون و 600 هزار مسافر در استان مرکزی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان درمصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه، در تعطیلات 92 بیش از یک میلیون و 600 هزار مسافر وارد استان مرکزی شده و اقامت یافت گفت: این میزان مسافر نسبت به تعطیلات سال گذشته نشان دهنده بیش از 40 درصد افزایش است و اقامت یافتگان از میان حدود 21 مییون مسافر که از راههای استان عبور کردند وارد شهرها مختلف استان شدند.

مجتبی رضوانی با اشاره به اینکه، بیشترین بازدیدها باخانه تاریخی امام خمینی، غار نخجیر، موزه های استان به خصوص موزه چهار فصل اراک، مسجد جامع ساوه و شهر تاریخی نراق اختصاص دارد افزود: درمیان مسافران بیش از 83 هزار نفر خارجی بودند.

دو هزار اثر باستانی و تاریخی؛ روایت قدمت استان مرکزی

استان مرکزی دارای بیش از دو هزار اثر تاریخی و باستانی است که تاکنون بیش از 400 مورد آن به ثبت ملی رسیده است.

آثارباستانی خورهه محلات، آتشکده آتشکوه، قیز قلعه ساوه و بالاخره در مجموعه سنگ نگاره ها و کتیبه های شهرستانهای خمین، نیمور و محلات قرار دارد.

خانه تاریخی امام خمینی (ره)، مجموعه تفریحی بوجه در خمین، بازار قدیمی اراک، حمام موزه چهارفصل و صنایع دستی حسن پور اراک، غار چاله نخجیر دلیجان، بازار تاریخی نراق، گلخانه های طبیعی و سرچشمه محلات، مجموعه آب درمانی محلات، سراب عباس آباد شازند، غار کیخسروی شازند، جنگلهای بلوط و غار قلعه جوق کمیجان از دیگر جذابیتهای استان مرکزی است.