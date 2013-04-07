ماندگاری مسافران در سرزمین آفتاب افزایش یافت/ استان مرکزی در مسیر توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی 12شهرستان و بیش از 28 شهر و 800 روستا دارد. در سالهای گذشته با وجود داشتن گردشگاههای باستانی، تاریخی، طبیعی و دیدنی، استانی صنعتی و کشاورزی محسوب می شد که با افزایش سطح توجه گردشگران به استان مرکزی در تعطیلات 92 خبرها حاکی از قرار گرفتن استان در مسیر گردشگری است.
اقامت بیش از یک میلیون و 600 هزار مسافر در استان مرکزی
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان درمصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه، در تعطیلات 92 بیش از یک میلیون و 600 هزار مسافر وارد استان مرکزی شده و اقامت یافت گفت: این میزان مسافر نسبت به تعطیلات سال گذشته نشان دهنده بیش از 40 درصد افزایش است و اقامت یافتگان از میان حدود 21 مییون مسافر که از راههای استان عبور کردند وارد شهرها مختلف استان شدند.
مجتبی رضوانی با اشاره به اینکه، بیشترین بازدیدها باخانه تاریخی امام خمینی، غار نخجیر، موزه های استان به خصوص موزه چهار فصل اراک، مسجد جامع ساوه و شهر تاریخی نراق اختصاص دارد افزود: درمیان مسافران بیش از 83 هزار نفر خارجی بودند.
دو هزار اثر باستانی و تاریخی؛ روایت قدمت استان مرکزی
استان مرکزی دارای بیش از دو هزار اثر تاریخی و باستانی است که تاکنون بیش از 400 مورد آن به ثبت ملی رسیده است.
رسیدگی به 170 حادثه وانجام دو هزار ماموریت اورژانسی
گردش و تفریح بدون حادثه نیست و امدادگران استان مرکزی در ایام تعطیلات به بیش از 170 حادثه رسیدگی کردند.
به گفته مرتضی سلیمی مدیر عال جمعیت هلال احمر استان مرکزی، 18 پایگاه امداد و نجات در استان در قالب، 157 تیم در قالب 627 امدادگر، ، 876 مسافرحادثه دیده را نجات دادند.
همچنین به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک، در این مدت، بیش از دو هزار ماموریت اورژانسی در استان انجام شد.
ثبت 21 تصادف فوتی تنها در اورژانس
تصادفات فوتی در جاده های استان مرکزی در تعطیلات امسال افزایش داشت وبه گفته سید محمد جمالیان آمار این مرکز حاکی از ثبت 21 تصادف منجر به فوت است.
همچنین در این مدت، 550 نفر در تصادفات زخمی شدند.
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