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۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۹:۱۱

اخبار لبنان/

برخی واکنشها به انتخاب تمام سلام/ تیراندازی در برخی مناطق طرابلس

برخی واکنشها به انتخاب تمام سلام/ تیراندازی در برخی مناطق طرابلس

در حالی که رسانه های لبنانی از تیراندازی در مناطقی از شهر طرابلس خبر دادند، برخی شخصیتهای این کشور به انتخاب تمام سلام به عنوان نخست وزیر این کشور واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، محمد شاکر القواس دبیر حزب بعث لبنان گفت: مامور شدن تمام سلام برای تشکیل کابینه بهترین دلیل برای از بین رفتن حاکمیت، آزادی و استقلال لبنان دخالت دفاتر امنیتی عربستان در امور لبنان است.

وی درباره اینکه دولت آینده لبنان مجری سیاستهای ضد سوری و مقاومت مطابق با اوامر بندر بن سلطان و آمریکایی ها باشد هشدار داد.

این در حالی است ناظم الخوری  وزیر محیط زیست لبنان ضمن استقبال از انتخاب تمام سلام وی را مرد صلح، گفتگو و تفاهم معرفی کرد.

اما رسانه های لبنانی از تیراندازی متقابل میان مناطق البداوی و المنکوبین در شهر طرابلس و کشته شدن یک نفر از ساکنان منطقه المنکوبین خبر دادند.

از سوی دیگر کمال شاتیلا رئیس کنگره مردمی لبنان ضمن تبریک به تمام سلام اولویت کنونی وی را برگزاری انتخابات و وضع قانون انتخاباتی دانست.

این در حالی است که تمام سلام در اولین سخنان خود بر پایبندی خود به منافع ملی و تلاش برای خروج کشورش از دودستگی های سیاسی تاکید کرد.

وی متولد سال 1945 میلادی و فرزند صائب سلام نخست وزیر اسبق لبنان است. تمام سلام 124 رای از مجموع 128 رای نمایندگان مجلس لبنان را به دست آورد.

کد مطلب 2026890

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