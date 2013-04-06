برخی واکنشها به انتخاب تمام سلام/ تیراندازی در برخی مناطق طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، محمد شاکر القواس دبیر حزب بعث لبنان گفت: مامور شدن تمام سلام برای تشکیل کابینه بهترین دلیل برای از بین رفتن حاکمیت، آزادی و استقلال لبنان دخالت دفاتر امنیتی عربستان در امور لبنان است.

وی درباره اینکه دولت آینده لبنان مجری سیاستهای ضد سوری و مقاومت مطابق با اوامر بندر بن سلطان و آمریکایی ها باشد هشدار داد.

این در حالی است ناظم الخوری وزیر محیط زیست لبنان ضمن استقبال از انتخاب تمام سلام وی را مرد صلح، گفتگو و تفاهم معرفی کرد.

اما رسانه های لبنانی از تیراندازی متقابل میان مناطق البداوی و المنکوبین در شهر طرابلس و کشته شدن یک نفر از ساکنان منطقه المنکوبین خبر دادند.

از سوی دیگر کمال شاتیلا رئیس کنگره مردمی لبنان ضمن تبریک به تمام سلام اولویت کنونی وی را برگزاری انتخابات و وضع قانون انتخاباتی دانست.

این در حالی است که تمام سلام در اولین سخنان خود بر پایبندی خود به منافع ملی و تلاش برای خروج کشورش از دودستگی های سیاسی تاکید کرد.

وی متولد سال 1945 میلادی و فرزند صائب سلام نخست وزیر اسبق لبنان است. تمام سلام 124 رای از مجموع 128 رای نمایندگان مجلس لبنان را به دست آورد.