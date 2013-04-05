معرفی گزینه 14 مارس برای نخست وزیری لبنان/ دیدار "تمام سلام" با وزیر اطلاعات عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی امروز در گزارشی با اشاره به معرفی "تمام سلام" به عنوان گزینه نخست وزیری لبنان از سوی جریان 14 مارس اعلام کرد: این شخصیت سیاسی حمایت 60 نماینده پارلمان لبنان را دارد که فراکسیون "ولید جنبلاط" نیز در بین آنها قرار دارد.



این شبکه تلویزیونی در ادامه با اشاره به تجربیات تمام سلام در عرصه سیاسی لبنان اعلام کرد: وی پیش از این وزیر فرهنگ لبنان بوده است.

از سوی دیگر، "میشل موسی" عضو فراکسیون "توسعه و آزادی" در پارلمان لبنان اظهار داشت: رایزنی ها میان رهبران جریان 8 مارس برای انتخاب گزینه نخست وزیری همچنان ادامه دارد.

به گزارش پایگاه لبنانی النشره، وی با اشاره به معرفی تمام سلام از سوی جریان 14 مارس، تاکید کرد: نام وی از ابتدای رایزنی های جریان 8 مارس، میان گزینه های اصلی قرار داشت. البته ما خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در برهه فعلی در لبنان هستیم.

همچنین "جبران باسیل" وزیر انرژی لبنان در کابینه "نجیب میقاتی"، در گفتگو با روزنامه الاخبار لبنان اظهار داشت: جریان 8 مارس پس از اظهارات مثبت سلام درباره تشکیل دولت وحدت ملی در حال توافق بر روی انتخاب وی به عنوان گزینه نخست وزیری است.

"سمیر جعجع" از سران جریان 14 مارس با اشاره به میانه روی و اعتدال تمام سلام در عرصه سیاسی، تاکید کرد: انتخاب وی کاملا از سوی جریانهای لبنانی انجام گرفته و ما خواهان تشکیل دولتی تکنوکرات و بی طرف هستیم.

جعجع مسائل مطرح شده درباره اینکه تمام سلام گزینه عربستان سعودی برای نخست وزیری لبنان است را تکذیب کرد و افزود: انتخاب وی هیچ ارتباطی به عربستان ندارد.

اظهارات سمیر جعجع درباره تمام سلام در حالی مطرح شده که وی یک روز پیش از معرفی به عنوان گزینه نخست وزیری، در سفری به ریاض با "بندر بن سلطان" وزیر اطلاعات عربستان سعودی و "سعد الحریری" رئیس جریان 14 مارس دیدار و گفتگو کرده بود.

از سوی دیگر، روزنامه لبنانی الجمهوریه امروز در خبری اعلام کرد: "نبیه بری" رئیس پارلمان، "جبران باسیل" وزیر پیشین انرژی و "علی حسن خلیل" از شخصیتهای سیاسی لبنان شب گذشته در نشستی درباره انتخاب سلام به عنوان گزینه تشکیل دولت جدید به توافق رسیده اند.

تمام سلام نیز پس از اعلام نامش به عنوان گزینه نخست وزیری در اظهاراتی کوتاه اعلام کرد: همچنان درباره انتخاب من به عنوان نخست وزیر آتی توافق نهایی صورت نگرفته اما وقوع این مسئله بعید نیست.

"مارون ناصیف" تحلیلگر لبنانی نیز در تحلیلی نوشت: انتخاب تمام سلام پیروزی مهمی برای جریان 14 مارس و شکستی برای مخالفان این جریان محسوب نمی شود، چون انتخاب وی دارای نقاط مثبت بسیاری است.

وی تاکید می کند: گزینه نخست جریان 14 مارس برای نخست وزیری لبنان سرلشکر "اشرف ریفی" بوده اما به دلیل عدم توافق جریانهای داخل 14 مارس با گرایشهای افراطی، انتخاب وی نهایی نشده است.

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به شخصیتهای افراطی دیگر جریان 14 مارس همچون "خالد قبانی"، "محمد شطح" و "فواد السنیوره"، می نویسد: جریان ملی آزاد به رهبری "میشل عون" و جریان 8 مارس (نزدیک به حزب الله لبنان) با توجه به انتخاب تمام سلام از عدم معرفی گزینه افراطی از سوی جریان 14 مارس رضایت دارند.

بیوگرافی کوتاه

"تمام سلام" 67 ساله و پسر "صائب سلام" نخست وزیر سابق لبنان است. وی در انتخابات پارلمانی لبنان در سال 1996 به عنوان نماینده راهی پارلمان شد اما در انتخابات 2000 کرسی خود را از دست داد. وی در انتخابات سال 2005 شرکت نکرد اما در سال 2009 با تشکیل ائتلاف با "سعد الحریری" بار دیگر به عنوان نماینده پارلمان لبنان انتخاب شد.

وی در جولای 2008 به عنوان وزیر فرهنگ لبنان در دولت "فواد السنیوره" انتخاب شد و از لحاظ طایفه ای به اهل سنت لبنان وابستگی دارد.