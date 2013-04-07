کاپیتان تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بازیکنان این تیم شرایط تمرینی سختی را طی روزهای گذشته داشته‌اند، اظهارداشت: از هفتم فروردین‌ماه که مرحله جدید اردو آغاز شد، تمرینات فشرده و سختی را انجام دادیم و بیشتر کار با وزنه سنگین در برنامه‌مان قرار داده شد تا به شرایط ایده‌آل برسیم.

وی ادامه داد: اینکه تیم ملی به بهترین شرایط ممکن برسد زمان می‌برد اما مهم این است که همه اعضای تیم، از نفر اول گرفته تا آخرین نفر با انگیزه و انرژی بالا کار می‌کنند. ولاسکو هم از هر نظر راضی به نظر می‌رسد؛ هم امکانات مهیا شده از طرف فدراسیون و هم شرایط تمرینی بازیکنان .

معروف با تاکید بر اینکه بازیکنان برای آماده‌تر شدن سنگ تمام می‌گذارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه چیز خوب پیش می‌رود و من نسبت به اینکه تیم ملی بتواند در نخستین حضورش در لیگ جهانی نتیجه گیری خوبی داشته باشد، خوش‌بین هستم. البته اینکه بتوانیم دراین رقابت‌ها بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم به خیلی مسائل بستگی دارد.

این بازیکن ملی‌پوش با انتقاد از عمل نشدن به برخی وعده‌ها گفت: هفت ماه از صعود تیم ملی والیبال ایران به رقابت‌های لیگ جهانی می‌گذرد اما هنوز پاداش‌هایی که قول پرداخت آن داده شده بود را دریافت نکرده‌ایم. البته بازیکنان بدون توجه به این موضوع کارشان را می‌کنند. همه فکر و ذهن آنها بازی در لیگ جهانی است اما به هرحال توجه به این مسائل و عمل کردن به وعده‌ها در روحیه و انگیزه بازیکنان تاثیر زیادی خواهد داشت.

کاپیتان تیم ملی والیبال یادآور شد: والیبال ایران سال‌های سال آرزوی حضور در لیگ جهانی را داشت. حالا که این مهم محقق شده باید از هر نظر تیم ملی و بازیکنان را مهیای حضور در بازی‌ها کرد. باید یک پله بالاتر فکر کرد و دیدها کاملا جهانی شود. باید با شرایط و امکاناتی واقعا در حد جهانی وارد لیگ جهانی شد.

وی تصریح کرد: توجه به وعده‌ها و پرداخت پاداش‌ها یکی از مسائلی است که به تقویت انگیزه بازیکنان کمک زیادی خواهد کرد. خود بازیکنان برای آماده‌تر شدن، آنچه از دست‌شان بر می‌آید را بدون کم و کاستی انجام می‌دهند. آنها بدون حاشیه تمرین می‌کنند اما برای نتیجه گیری، شرایط دیگری هم لازم است که باید توسط فدراسیون فراهم شود.

معروف که جمعه بازیکنان با آرا اردونشینان تیم ملی والیبال به عنوان کاپیتان این تیم برای حضور در رقابت‌های لیگ جهانی انتخاب شد، اظهارداشت: کاپیتان بودن حس خوبی دارد اما همیشه هر خوبی، دردسرساز هم است. مسئولیت سختی گرفته‌ام اما می‌توانم از عهده آن برآیم و تلاش می‌کنم که چنین شود.

ملی‎پوش والیبال ایران با تاکید بر جای خالی علیرضا نادی در اردوی این تیم گفت: همه بازیکنان دوست داشتند که تیم ملی را در لیگ جهانی همراهی کنند اما به هر حال شرایطی هم وجود دارد که مانع از حضور برخی بازیکنان می‌شود. به هر حال تصمیماتی گرفته شده و جای نادی هم صد در صد در تیم ملی خالی است. فقط امیدوارم همه تصمیمات به نفع والیبال باشد.