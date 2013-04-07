دستورالعمل گودبرداری ساختمان تدوین شد/ اجرا از ابتدای خرداد

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مهم مسئولان کشوری مشکلاتی است که به دلیل گودبرداری غیراصولی بوجود می آید، گفت: به تازگی دستورالعمل گودبرداری از سوی سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و شهرداری تدوین شده است.

وی افزود: این دستورالعمل در شورای تدوین مقررات ملی بررسی شده و خوشبختانه در هفته آخر اسفندماه سال گذشته از سوی وزیر برای وزارت کشور ابلاغ شد تا به استانداران سراسر کشور ابلاغ شود که بر این اساس این دستور العمل از اول خردادماه امسال اجرایی می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در این دستورالعامل وظیفه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های اجرایی شفاف و روشن مشخص شده است، بیان کرد: تکلیف مالک، سازنده، مهندس ناظر، نظام مهندسی و شهرداری هرکدام به تفیکیک در این دستورالعمل آورده شده است و امیدواریم با رعایت دقیق مفاد آن دیگر شاهد مشکلاتی که بر اثر گودبرداری بوجود نیاید نباشیم.

صومعلو در خصوص مفاد این دستورالعمل، اظهار داشت: در این دستورالعمل به بررسی سوابق اجرایی ساختمان های همجوار، ژئوتکنیک محل گودبرداری توجه شده است و اینکه باید جلسات مشترک برای گودهایی با خطر بالا تشکیل شود.

وی تصریح کر د: همچنین قبل از شروع گودبرداری، باید مالکان همجوار مطلع شوند و حتی موضوع بیمه هم مطرح شده که قبل از اجرای گودبرداری باید به این موضوع هم توجه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای سامانه مهندسی، گفت: این سامانه هم در حال بررسی است و همکاران ما در سازمان نظام مهندسی بر روی آن کار کردند که به دلیل تاکید ما بر اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی از اول اردیبهشت 92، این سامانه تعریف شده است.

صومعلو با بیان اینکه در این سامانه تمامی مشخصات و پروژه های مهندس ناظر آورده شده است، افزود: مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات در ساختمان و طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهر و شهرک سازی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

وی با اشاره به برگزاری آزمون نظام مهندسی، اظهار داشت: امسال وزارتخانه موفق شد در دو مرحله در شهریور و اسفند آزمون نظام مهندسی را برگزار کند که در شهریورماه 80 هزار نفر و در اسفند ماه 90 هزار نفر شرکت کننده داشتیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مهندسان باید با گذشت سه سال از فارغ التحصیلی و کار در شرکت های فنی، در آزمون شرکت کنند، تصریح کرد: در آزمون شهریورماه 34 درصد پذیرفته شدند و در آزمون اسفندماه هم 52 درصد از شرکت کنندگان مهندس عمران و 20 درصد تاسیسات مکانیک و برق و مابقی از سایر رشته ها بودند.