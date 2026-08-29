به گزارش خبرگزاری مهر، دوره توانمندسازی مدرس منطقهای تیمز با حضور ۳۴۰ نفر از مدرسان منطقهای دورههای متوسطه اول و دوم آموزشوپرورش لرستان برگزار شد.
شرکتکنندگان این دوره از ۲۴ منطقه آموزشی استان و در رشتههای تخصصی مختلف از جمله شیمی، فیزیک، زیستشناسی، زمینشناسی، جغرافیا، تاریخ، علوم اجتماعی، فلسفه، عربی، معارف دینی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، علوم تجربی و ریاضی بودند.
این دوره با حمایت و پیگیری مدیرکل آموزشوپرورش لرستان و با هدف ارتقای شایستگیهای حرفهای مدرسان منطقهای و ایجاد زمینه برای انتقال آموزشهای جدید به دبیران و مدارس استان برگزار شد.
از هوش مصنوعی تا استانداردهای بینالمللی
یکی از محورهای اصلی این برنامه، آشنایی مدرسان با فناوریهای نوین آموزشی و شیوه استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در فرایند یاددهی و یادگیری بود.
شرکتکنندگان متناسب با رشته تخصصی خود با ابزارها و کاربردهای آموزشی هوش مصنوعی آشنا شدند و روشهای استفاده از این فناوری برای طراحی، ارائه و بهبود فرایند آموزش را مورد بررسی و تمرین قرار دادند.
در حوزه علوم تجربی و ریاضی نیز محتوای آموزشی با رویکرد مطالعات بینالمللی تیمز (TIMSS) دنبال شد تا مدرسان با استانداردها و چارچوبهای مورد استفاده در ارزیابیهای بینالمللی آشنایی بیشتری پیدا کنند.
تمرکز بر ارزشیابی و سنجش واقعی یادگیری
سواد سنجش و ارزشیابی نوین از دیگر محورهای مهم این دوره بود.
در این بخش، مدرسان با روشهای جدید ارزشیابی، طراحی و تحلیل سؤال و استفاده از شواهد یادگیری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشآموزان آشنا شدند.
هدف از این رویکرد، حرکت از ارزشیابی صرفاً نتیجهمحور به سمت استفاده از اطلاعات حاصل از سنجش برای اصلاح فرایند تدریس و بهبود یادگیری دانشآموزان عنوان شد.
بازخوانی محتوای کتابهای درسی
در بخش دیگری از دوره، چالشهای محتوایی و ساختاری کتابهای درسی مورد بررسی قرار گرفت و مدرسان درباره راهکارهای کاهش این چالشها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت محتوای آموزشی به تبادل نظر پرداختند.
همچنین پروژههای عملی با هدایت مدرسان مجرب اجرا شد تا شرکتکنندگان علاوه بر دریافت مباحث نظری، امکان تجربه و تمرین عملی آموختههای خود را نیز داشته باشند.
در این برنامه، مفهوم «سفر یادگیری ۲» نیز مورد توجه قرار گرفت؛ رویکردی که یادگیری را از انتقال صرف محتوا فراتر میبرد و بر تجربه، کشف، رشد، مشارکت فعال و استفاده هدفمند از فناوری در فرایند آموزش تأکید دارد.
مدرسان منطقهای؛ حلقه انتقال تحول آموزشی
هدف اصلی از اجرای این برنامه، تقویت جایگاه مدرسان منطقهای به عنوان حلقه واسط میان سیاستهای آموزشی و مدارس عنوان شده است.
بر اساس این الگو، مدرسان پس از کسب مهارتهای جدید در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، سواد سنجش، آموزش ترکیبی، تحلیل محتوای آموزشی و استانداردهای بینالمللی، این آموختهها را به دبیران و جامعه آموزشی مناطق ۲۴گانه استان منتقل خواهند کرد.
به این ترتیب، ظرفیت ایجادشده در یک دوره آموزشی محدود به شرکتکنندگان نخواهد ماند و میتواند به شکل شبکهای در مدارس استان گسترش پیدا کند.
تأکید بر تداوم توانمندسازی معلمان
معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش لرستان، برگزاری این دوره را گامی در مسیر توسعه سرمایه انسانی، بهروزرسانی شایستگیهای حرفهای دبیران و ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری دانست و بر استمرار دورههای توانمندسازی متناسب با نیازهای واقعی مدارس تأکید کرد.
در پایان این برنامه نیز از حضور و حمایت سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، و همچنین دیدگاههای ناظران وزارت آموزشوپرورش، مدرسان منطقهای، مدرسان دوره و عوامل اجرایی قدردانی شد.
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