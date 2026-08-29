آموزش پیش از ازدواج بیش از ۱۰ هزار نفر در طرح نوید زندگی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان احمدی سرخونی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان هرمزگان با تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: طرح ملی «نوید زندگی» با هدف پیشگیری از آسیبهای احتمالی و زمینهساز طلاق و کمک به انتخاب آگاهانه زوجین، ویژه زنان و دختران تحت حمایت این نهاد طراحی شده است.
وی افزود: گروه هدف این دوره شامل دختران ۱۵ تا ۳۵ سال و همچنین بانوان مطلقه یا فاقد همسر دارای فرزند است و اولویت این طرح آموزشی با مددجویان ساکنان مناطق روستایی و مناطق محروم استان میباشد.
این مقام مسئول بیان داشت: در این برنامه آموزشی مددجویان در دوره هایی نظیر خودشناسی ، آمادگی برای ازدواج ، معیارهای انتخاب همسر، مهارتهای ارتباطی و گفتوگو، مدیریت حل مسئله ، نقش خانواده ها و برنامهریزی در زندگی و ... شرکت و کسب مهارت می نمایند.
احمدی سرخونی تصریح کرد: برای ارائه این خدمت به جامعه هدف در استان هرمزگان برنامه ابلاغی از سوی ستاد مرکزی این نهاد در سال ۱۴۰۵، آموزش و مهارت افزایی بیش از ۱۰ هزار نفر است که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳ هزار نفر از ظرفیت این طرح بهرهمند شدهاند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد هرمزگان در ادامه تأکید کرد: تمامی جلسات آموزشی طرح نوید زندگی توسط مدرسان متخصص و دارای گواهینامه رسمی مرکز آموزشهای فرهنگی برگزار میشود تا کیفیت آموزشها مطابق با استانداردهای لازم باشد.
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