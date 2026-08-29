پشت پرده انتقال نافرجام مهاجم ایرانی استانداردلیژ به ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال ناموفق دنیس آیِنسای، مهاجم ایرانی استاندارد لیژ، به گنچلربیرلیغی ترکیه، زنجیره‌ای از اتفاقات را در این باشگاه بلژیکی رقم زده است؛ اتفاقاتی که حتی وضعیت آندی زقیری، مهاجم جدید استاندارد، را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث شده حضور او در این تیم هنوز قطعی نباشد.

روزنامه «لو سوار» بلژیک در گزارشی به جزئیات این انتقال ناموفق پرداخته و نوشته است لیگ برتر ترکیه در سال‌های اخیر به مقصدی جذاب برای بازیکنان، به‌ویژه ستاره‌هایی که در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای خود قرار دارند، تبدیل شده است.

دستمزدهای بالا، شرایط مالیاتی مطلوب‌تر، ورزشگاه‌هایی مملو از هوادار و همچنین شانس حضور در رقابت‌های اروپایی، از جمله عواملی هستند که بازیکنان را برای حضور در فوتبال ترکیه ترغیب می‌کنند. در این گزارش به بازیکنانی همچون روملو لوکاکو، متئو گندوزی، انگولو کانته و محمد صلاح اشاره شده که حضور در فوتبال ترکیه را تجربه کرده‌اند یا به این لیگ جذب شده‌اند.

دنیس آیِنسا (اکرت) نیز امیدوار بود در روزهای آینده طعم حضور در سوپرلیگ ترکیه را بچشد. او قرار بود راهی گنچلربیرلیغی شود؛ تیمی که در زمان مطرح شدن این انتقال، صدرنشین لیگ ترکیه بود. با این حال، همان‌طور که رسانه بلژیکی روز پنجشنبه گزارش داده بود، این انتقال در نهایت منتفی شد و رؤیای حضور این بازیکن در ترکیه به کابوس تبدیل شد.

این اتفاق تنها یک انتقال لغوشده نبود و پیامدهای آن به بخش‌های دیگری از برنامه نقل‌وانتقالاتی استاندارد نیز رسید.

گزارش «لو سوار» نشان می‌دهد مدیریت استاندارد بر این باور بوده که توافق انجام‌شده درباره انتقال آیِنسای باید محترم شمرده شود و در این زمینه موضع مشخصی داشته است.

با منتفی شدن انتقال، شرایط برای باشگاه استاندارد پیچیده شد و برنامه این تیم در خط حمله نیز تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از بازیکنانی که وضعیتش در پی این اتفاق دچار ابهام شده، آندی زقیری است که مراحل پزشکی خود را پشت سر گذاشته، اما هنوز تضمینی برای امضای قرارداد با استاندارد ندارد.

در واقع، انتقال ناموفق آیِنسای باعث ایجاد یک بازی دومینویی در برنامه نقل‌وانتقالاتی استاندارد شده است؛ به این معنا که منتفی شدن یک انتقال، مستقیماً روی سایر تصمیم‌های باشگاه اثر گذاشته است.

این اتفاق البته نخستین بار نیست که استاندارد در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات با چنین شرایطی روبه‌رو می‌شود. «لو سوار» یادآوری کرده است که ناتان انگوی نیز دو سال قبل تنها سه روز پس از منتفی شدن انتقالش به لوتون‌تاون، در ترکیب اصلی لوون قرار گرفت.

این رسانه همچنین به نمونه‌هایی از انتقال‌های نافرجام دیگر در استاندارد، از جمله پرونده اسماعیل بلفوضیل و جکسون موله‌کا اشاره کرده است.

در حال حاضر، وضعیت آیِنسای و آینده او در استاندارد همچنان یکی از موضوعات مورد توجه در فوتبال بلژیک است و همزمان باید دید باشگاه استاندارد درباره زقیری چه تصمیمی خواهد گرفت.