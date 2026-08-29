به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، لیو چانگ، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که جنگ اقتصادی آغاز شده توسط آمریکا علیه ایران به حل و فصل اوضاع کمکی نمی‌کند و تنها تنش‌ها را تشدید می‌کند و نظم مالی جهانی را تهدید به تضعیف می‌کند.

وی در مورد قرار گرفتن شرکت لجستیک چینی «Kameng Trading» در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: چین بارها مخالفت قاطع خود را با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارند، اعلام کرده است.

وی افزود: جنگ اقتصادی و فشار حداکثری هیچ راه حلی ارائه نمی‌دهد. برعکس، آنها فقط به تشدید تنش‌ها کمک می‌کنند و منجر به سرریز شدن ریسک می‌شوند که نظم اقتصادی و مالی جهانی را مختل می‌کند و به حقوق و منافع مشروع سایر کشورها آسیب می‌رساند. وظیفه فوری، تسهیل کاهش تنش در اوضاع و بازگشت به گفتگو و مذاکره در اسرع وقت است. چین تمام تلاش لازم را برای حفاظت قاطع از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد.