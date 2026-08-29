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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

چین: تحریم‌های آمریکا علیه ایران نظم اقتصادی جهان را تهدید می‌کند

چین: تحریم‌های آمریکا علیه ایران نظم اقتصادی جهان را تهدید می‌کند

سخنگوی سفارت چین در واشنگتن تأکید کرد که چین بارها مخالفت قاطع خود را با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، لیو چانگ، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که جنگ اقتصادی آغاز شده توسط آمریکا علیه ایران به حل و فصل اوضاع کمکی نمی‌کند و تنها تنش‌ها را تشدید می‌کند و نظم مالی جهانی را تهدید به تضعیف می‌کند.

وی در مورد قرار گرفتن شرکت لجستیک چینی «Kameng Trading» در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: چین بارها مخالفت قاطع خود را با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارند، اعلام کرده است.

وی افزود: جنگ اقتصادی و فشار حداکثری هیچ راه حلی ارائه نمی‌دهد. برعکس، آنها فقط به تشدید تنش‌ها کمک می‌کنند و منجر به سرریز شدن ریسک می‌شوند که نظم اقتصادی و مالی جهانی را مختل می‌کند و به حقوق و منافع مشروع سایر کشورها آسیب می‌رساند. وظیفه فوری، تسهیل کاهش تنش در اوضاع و بازگشت به گفتگو و مذاکره در اسرع وقت است. چین تمام تلاش لازم را برای حفاظت قاطع از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد.

کد مطلب 6931135

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