به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه مال آف آسیا شهر مانیل روز یکشنبه (۶ شهریور) میزبان دیدار دو تیم ملی بسکتبال ایران و فیلیپین است؛ دیداری که می تواند برای ایران به مراتب سخت تر از میزبانش باشد اما پیروزی در آن اهداف زیادی را برای ملی پوشان کشورمان محقق می کند.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال ایران در حالی مهیای این دیدار می شود که در نخستین دیدار خود در این پنجره، جدالی نزدیک و پایاپای با نیوزیلند داشت و حتی آن را به وقت اضافه هم کشاند با این حال با ۲ اختلاف امتیاز متحمل شکست شد. در این روز اما فیلیپین در مصاف با اردن صاحب برتری شد اگرچه تنها با یک اختلاف امتیاز.

با این اوصاف، پیروزی در دیدار روز یکشنبه برابر فیلیپین می تواند به نوعی جبران شکست روز گذشته برای ایران باشد و اینگونه شاگردان مانولوپولوس را در جایگاه دوم گروه حفظ کند، به خصوص که در این روز اردن، تیم سوم گروه باید برابر استرالیای صدرنشین قرار بگیرد، دیداری که بر روی کاغذ با برتری استرالیا تمام می شود و اینگونه اردن شانسی برای ارتقا از جایگاه سومی اش ندارد.

بنابراین دیدار روز یکشنبه، فرصت خوبی است که تیم ملی بسکتبال با کسب پیروزی، جایگاهش را در رده دوم تثبیت کند و اینگونه هم خود را در جمع مدعیان صعود به جام جهانی نگه دارد و هم آخرین ناکامی خود برابر فیلیپین را جبران کند. شکستی که در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو رقم خورد و مانع صعود ایران به نیمه نهایی شد.

حالا تیم ملی بسکتبال که با وجود واگذاری نتیجه به نیوزیلند نشان داد که تیمی هماهنگ تر و ایده آل تر از همیشه است، این فرصت را پیدا کرده تا آن باخت تلخ را جبران کند اگرچه باید در حضور تماشاگرانی که قطعا ورزشگاه مال آف آسیا را مملو از حضور خود می کنند، به این مهم دست یابند.

پیروزی برابر فیلیپین آنهم در دیدار خانگی این تیم، کار بزرگی است که البته بسکتبال ایران سابقه آن را در مسابقات قهرمانی آسیا دارد و امید می رود فردا در مسیر جهانی، این مهم دوباره تکرار شود تا اینگونه تیم ملی کشورمان گام بلندی در این مسیر بردارد.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین از گروه E انتخابی جام جهانی برگزار می شود. بعد از استرالیا، ایران و اردن که رده های اول تا سوم این گروه را در اختیار دارند، فیلیپین در رده چهارم ایستاده است. در رده بندی جهانی هم بسکتبال ایران بالاتر از فیلیپین قرار دارد. ایران در رده ۲۵ و فیلیپین در رده ۳۹ ایستاده است.

مبین شیخی، مهدی جعفری، مهدی حیدری، سالار طاهری، محمد امینی، محمد جمشیدی، متین اقاجانپور، حسن علی اکبری، ارسلان کاظمی، سالار منجی، آرمان زنگنه و پیتر گریگوریان ترکیب ۱۲ نفره ای است که سوتیریس مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال برای دیدار با فیلیپین انتخاب کرده است. این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران آغاز می شود.

مرحله دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال طی سه پنجره چهارم، پنجم و ششم تا اسفند ادامه خواهد داشت. سه تیم برتر هر گروه به همراه تیم برتر چهارم راهی جام جهانی خواهند شد. در صورت قرار گرفتن قطر میزبان جام جهانی، در جمع چهار تیم برتر گروه F، هر دو تیم چهارم دو گروه نیز سهمیه حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد.