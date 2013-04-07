60درصد اعتبارات عمرانی استان قم در سال گذشته تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد، شامگاه شنبه در اولین جلسه شورای اداری استان قم در سال جدید که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با ارائه گزارشی از شورای برنامه ریزی استانداری در سال گذشته اظهار داشت: در سال 91 شورای برنامه ریزی استان، 15 جلسه را برگزار کرد که این تعداد از لحاظ کمی آمار خوبی است.

وی گفت: در بخش‌های هشت گانه تابعه استان نیز به منظور درک عمیق تر مدیران با مشکلات مردم جلسات شورای برنامه ریزی برگزار شد که با اجرایی شدن مصوبات این جلسات شاهدخدمات خوبی به مردم این بخش ها خواهیم بود.

معاون برنامه ریزی استاندار قم عنوان کرد: مدیران استان در جلسات شورای برنامه ریزی حضوری فعال داشته و رای گیری در این شورا نیز بعد از بحث و بررسی نظرات اعضا به صورت مخفیانه صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: کارگروه های زیر مجموعه شورای برنامه ریزی تعداد 700 مصوبه را در بخش‌های مختلف داشتند که در مجموع تعداد175 جلسه کارگروه‌های برنامه ریزی در استان برگزار شد.

نقشه جامع چهار شهر استان قم در شورای برنامه ریزی مصوب شد

دهناد در ادامه با بیان اینکه نقشه جامع چهار شهر استان قم در شورای برنامه ریزی مصوب شد، افزود: در سال 91 در شورای برنامه ریزی استان برنامه‌های 5 ساله توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن مصوب و مناطق نمونه گردشگری نیز تعیین شدند.

وی ابراز داشت: در سال گذشته با توجه به کمبود منابع مالی و اعتباری، استان قم در زمینه تأمین اعتبار هزینه‌ای و حقوق کارمندان از استان‌های برتر کشور بوده است.

معاون استاندار قم با بیان اینکه در بخش‌های عمرانی نیز چرخ‌های عمرانی در استان قم نه تنها از حرکت نایستاد بلکه با شتاب خوبی ادامه مسیر داد، افزود: اعتباراتی مربوط به پروژه‌های استانی به صورت 100 درصد و اعتبارات مربوط به پروژه‌های سفر مقام معظم رهبری نیز تا 60 درصد تأمین اعتبار شد.

دهناد با اشاره به برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در استان قم ابراز داشت: این همایش در روزهای 21 و 22 فروردین‌ماه در استان قم برگزار خواهد شد که طی آن 100 طرح مطالعه شد در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.