فوت 14 نفر در تصادفات درون شهری مازندران طی نوروز 92

سرهنگ داود قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نوروز سال گذشته آمار تلفات حوادث رانندگي 14 مورد بوده که اين میزان در سالجاري به سه نفر کاهش يافته است.

وي از کاهش 42 درصدي تلفات حوادث رانندگي در محورهاي مواصلاتي مازندران خبر داد و افزود: ارتقا فرهنگ ترافيک در بين رانندگان و مسافران نوروزي، حضور فعال پليس در سطح جاده ها و کنترل ترافيک علت کاهش ميزان تخلفات و حوادث رانندگي بوده است.

قاسميان، علت تامه اغلب تصادفات رانندگي را عدم رعايت حق تقدم و عدم رعايت فاصله طولي دانست و تاکيد کرد: رانندگان و مسافران نوروزي با صبر و حوصله بيشتري در محورهاي ارتباطي و سطح شهر ها رانندگي کنند.

رئيس پليس راهور مازندران، استفاده از تلفن همراه حين رانندگي را يکي از تخلفات عمده رانندگان وسائط نقليه دانست و توصيه کرد: عدم داشتن تمرکز و کاهش قدرت کنترل خودرو حين تماس با تلفن همراه يکي از علت هاي مهم وقوع حوادث رانندگي است.

قاسميان از توقيف هزار و 853 دستگاه موتورسيکلت و هزار و 280 دستگاه خودروي متخلف از ابتداي شروع طرح نوروزي در مازندران خبر داد.

رئيس پليس راهنمائي و رانندگي مازندران از توقيف سه هزار و 133 دستگاه خودرو و موتور سيکلت متخلف در طرح نوروزي در شهرستانهاي استان خبر داد.

وي از تعامل و همکاري تنگاتنگ سازمان ها و ادارات امداد و نجات و حمل و نقل و پايانه هاي استان به همراه اداره کل راه و ترابري با پليس قدرداني کرد و افزود: با تلاش اين افراد و کنترل ترافيک از زمان اجراي طرح تا کنون در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تلفات حوادث رانندگي کاهش چشمگيري داشت.

مازندران در ایام نوروز میزبان 13 گردشگر مقیم و 24 میلیون گردشگر ترددی بوده است.