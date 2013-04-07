تقویت کشاورزی مصداق حماسه اقتصادی/طرح توسعه بخش کشاورزی میامی نهایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی شامگاه شنبه در نشست توسعه بخش کشاورزی استان سمنان در محل استانداری ضمن تاکید بر تاثیر اجرای این طرحها به بخش های تولید و اشتغال اظهار داشت: تصویب و اجرای طرحهای مرتبط با این بخش یکی از مصادیق حماسه اقتصادی است که در دولت دهم شکل گرفت.

طرح توسعه بخش کشاورزی میامی نهایی شود

عالی ترین مقام دولت در استان سمنان با بیان اینکه اجرایی شدن طرحهای مصوب بخش توسعه کشاورزی کمک به تحقق حماسه اقتصادی است، از همه بانکها نیز خواست تا در جذب تسهیلات و کمک به این حماسه همانند بانک کشاورزی عمل کنند.

وی با تاکید بر نظارت بر اجرای طرحهای توسعه کشاورزی گفت: باید در این بخش نظارت را جدی گرفت تا تسهیلات اعطایی در این بخش و در جای خود هزینه شود.

رهی خواستار نهایی شدن طرح های توسعه بخش کشاورزی در شهرستان میامی شد و از بانک کشاورزی برای جذب 100 درصد تسهیلات اعطایی تقدیر کرد.

وی افزود: جذب تسهیلات کشاورزی موجب توسعه و افزایش تولیدات در این بخش می‏ شود.

حضور و دخالت مردم در تصمیم‌‏سازی‌‏ها و تصمیم‏‌گیری‏‌ها یک نقش راهبردی است

استاندار سمنان با بیان اینکه حضور و دخالت مردم در تصمیم‌‏سازی‏‌ها و تصمیم‌گیری‌‏ها یک نقش راهبردی است که می‏‌تواند اثرگذار باشد تصریح کرد: همه ما باید بتوانیم از منابع مالی به خوبی استفاده کنیم و بر ارزش آن بیافزائیم.

رهی به مواردی از جمله تشکیل کارگروه ویژه صندوق‏ها برای پیگیری امور، تغییر الگوی کشت و استفاده از گونه ‏های مقاوم، حمایت‏های ویژه در استان سمنان برای توسعه روش‏های نوین آبیاری و اختصاص تسهیلات ارزان برای آورده بهره ‏برداران، ساماندهی بازار مصرف محصولات کشاورزی و ... اشاره کرد.

وی همچنین بر اجرای طرح توسعه کشاورزی در سطح شهرستان‏ها و فعال کردن بخش کشاورزی به عنوان پایه و اساس اقتصاد تاکید کرد.

رونق اقتصادی در گرو توجه به بخش کشاورزی است

استاندار سمنان با بیان اینکه اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی سبب رونق هر چه بیشتر بخش کشاورزی می‌شود، تصریح کرد: رونق اقتصادی نیز در گرو توجه به بخش کشاورزی است.

رهی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، افزود: برای اینکه بتوانیم در این زمینه به موفقیت برسیم، لازم است تا در عرصه‌های مختلف گام‌های استوارتری برداریم.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید صادرات محور در بخش کشاورزی عنوان کرد: حماسه اقتصادی در بخش کشاورزی با افزایش کمی و کیفی تولید محقق می شود.

رتبه دوم استان سمنان در جذب تسهیلات کشاورزی پس از ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اینکه این استان پس از ایلام رتبه دوم را در بین استانهای کشور در جذب تسهیلات توسعه بخش کشاورزی به خود اختصاص داد، افزود: این دو استان موفق به جذب 100 درصد تسهیلات شده اند.

سید مجید موسوی با بیان اینکه در سال 91 مهمترین تلاش بر تصویب و تسریع در اجرای طرحهای کشاورزی بوده است اظهار داشت: مهمترین اولویت در سال 92 نظارت بر روند اجرا و نیز هزینه کرد تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی است.

وی با ارائه گزارشی از روند تصویب و اجرای طرحهای توسعه بخش کشاورزی در استان سمنان گفت: در سال 90 با استفاده از یک هزار و 726 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی، چهار هزار و 117 طرح به مرحله عقد قرارداد و اعطای تسهیلات رسید و بانک کشاورزی موفق به جذب 100 درصد تسهیلات شد.

اعلام 547 طرح توسعه کشاورزی استان سمنان جهت بهره برداری از تسهیلات اعطایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: در بخش جذب تسهیلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نیز در سال 90 از محل 465 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی 547 طرح برای تصویب به تهران اعلام شد.

وی گفت: در سال 91 نیز از محل تسهیلات شش بانک عامل 837 میلیارد و 900 میلیون ریال تسهیلات برای اجرای 245 طرح مصوب شد.

موسوی گفت: از محل این تسهیلات بیش از 713 میلیارد ریال معادل 85 درصد تسهیلات جذب شده است و 15 درصد مانده است.

تصویب و اجرای بالغ بر 5 هزار طرح توسعه بخش کشاورزی در استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: در بخش کشاورزی استان سمنان تاکنون با استفاده از تسهیلات اعطایی قریب پنج هزار طرح مصوب و اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه تحقق حماسه اقتصادي در گرو حمايت از توليد ملي است اظهار داشت: از آنجا كه بخش مهمی از حماسه اقتصادی متوجه بخش کشاورزی است و امر مهم براي سازمان دستيابي به اين هدف است.

موسوی همچنین تصریح کرد: در اين راستا نيازمند عزم ملي، حمايت و همراهي كشاورزان هستیم تا بتوانيم با اتحاد و همدلي اهدافي كه مقام معظم رهبري براي نظام تعيين كرده اند را محقق كنيم.

باید با عقلانیت و تدبیر لازم، تحول اقتصادی را در کشور محقق کنیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این که تلاش در جهت تحقق اهداف سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی یک واجب شرعی است افزود: باید با عقلانیت و تدبیر لازم تحول اقتصادی را در کشور محقق کنیم.

موسوی در خاتمه ادامه داد: حماسه اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری در گرو توجه به تولید داخلی و بستر سازی لازم برای جذب سرمایه گذاران است.

در این نشست مسئولان بانکهای عامل در استان سمنان گزارشی از روند تصویب و اعطای تسهیلات بخش توسعه کشاورزی ارائه کردند.