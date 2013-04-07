به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان که تیمش روز شنبه با پیروزی برابر داماش گیلان به فینال بیست و ششمین دوره رقابتهای جام حذفی راه پیدا کرد، پس از آنکه امیر عابدینی صبح روز یکشنبه در گفتگو با مهر انتقادات تندی را علیه وی مطرح کرد، پاسخ اظهارات مدیرعامل داماش گیلان را داد. محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که هدفش قهرمان کردن پرسپولیس در جام حذفی است و تمام تلاشش را در این راه به کار خواهد بست.

هنوز هم روی حرفم هستم

محمد رویانیان در ابتدای گفتگویش با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هنوز هم روی حرفش هست گفت: هنوز هم می‌گویم عابدینی مدیرعامل داماش نیست و منصوب هیات مدیره است که شهرام قویدل مالک این باشگاه است. در پاسخ به اظهارات ایشان هم باید بگویم که عاشق قویدل نیستم بلکه از قبل با وی کار کرده‌ام.

انتظار کارهای ناجوانمردانه نداریم

وی ادامه داد: از آقای عابدینی که یک مدیر فوتبالی است و ادعا می‌کند در این فوتبال بوده، انتظار کارهای جوانمردانه داریم نه اینکه بخواهد با کارهای ناجوانمردانه و برنامه‌های از پیش تعیین شده به فکر لطمه زدن به فوتبال و فرهنگ فوتبالی باشد. انتظار ما این است جوانمردانه بازی کنند نه اینکه به هر ابزار متوسل شوند تا علیه حریفانشان سنگ اندازی کنند. این فوتبال به چه دردی می‌خورد. ما باید الگوی جوانان باشیم نه اینکه ناجوانمردی را در جامعه گسترش دهیم.

اتفاقات پشت پرده رشت گفتنی نیست

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر تاکید کرد: 48 ساعت در رشت بودیم که به خاطر اتفاقاتی که افتاد و حاشیه‌‎هایی که درست کردند، مجبور شدیم دوبار هتل‌مان را عوض کنیم. این کجای معرفت است. معرفت این است آقایان برخی‌ها را بفرستند جلوی هتل پرسپولیس و تا صبح با ماشین‌هایشان بوق بزنند تا بازیکنان نتوانند بخوابند. اتفاقاتی که در این 48 ساعت افتاد، گفتنی نیست. شعارهایی که علیه ما دادند خودجوش نبود. من مطمئنم یکی به آنها خط داده بودند. افرادی را فرستادند که با چاقو و سنگ و چماق به جان هواداران ما افتادند. اینها کجای اخلاق جوانمردانه است.

اتفاقات پشت پرده برای ما قابل هضم نیست

وی اضافه کرد: این اتفاقات و مسائل پشت پرده برای ما قابل هضم نیست. چرا باید در ورزشگاه به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس توهین کنند. یعنی برای امیر عابدینی فوتبال اینقدر اهمیت دارد که اخلاق را ببازد و از هیچ تلاشی برای پیروز شدن فرونگذارد. ای کاش ما فوتبال را ببازیم اما اخلاق را نبازیم ولی آقای عابدینی هم فوتبال را باخت و هم اخلاق را. چرا باید کاری کنند به شخصیت مدیرعامل پرسپولیس توهین شود؟ چرا باید به هواداران پرسپولیس بی‌احترامی کنند؟ اینها شیطنت است.

مگر صاحب پرسپولیس هستی؟

رویانیان در ادامه انتقاداتش به اظهارات عابدینی گفت: مگر شما صاحب پرسپولیس هستید که اینقدر در مورد این باشگاه اظهار نظر می‌کنی؟ شما چکاره هستی که این همه اظهار نظر می‌کنی؟ چرا اطلاعیه می‌دهی؟ چرا با پرسپولیس مشکل دارید؟ مگر این باشگاه مال شماست که دست از سرش بر نمی‌دارید؟ شما چکاره این فوتبال هستی که در مورد همه چیز حرف می‌زنید؟ به چه حقی این همه علیه پرسپولیس جوسازی کردید. مگر فوتبال بزرگتر از شما ندارد که این همه حرف می‌زنید؟ قطعا آدم‌های بزرگتر از شما دارد؟ مگر داماش چند بار قهرمان شده که این همه ادعا دارید؟

گفته بودند علیه من شعار بدهند

وی با بیان اینکه مطمئن است یکی خط داده تا علیه او در ورزشگاه شعار بدهند به خبرنگار مهر گفت: من یک پلیس هستم و صدرصد یقین دارم شعاری که در ورزشگاه دادند، خط داده شده بود. آقای عابدینی چرا از نیت پاک جوانان رشتی برای رسیدن به منافع شخصی‌ات سوء استفاده می‌کنی؟ تا کی می‌خواهی به این بداخلاقی‌هایت ادامه بدهی؟ اگر فوتبال همین است که دیگر باید فاتحه‌اش را خواند.

خودش آدم جناح‌های سیاسی است

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این اظهار نظر عابدینی که گفته بود رویانیان وابسته به عباسی است؟، گفت: من به هیچ فرد و دولتی وابسته نیستم. این خود عابدینی است که به جناح‌های سیاسی قبلی وابسته بوده. ایشان آدم سیاسی و وابسته‌ای است نه من. من بارها گفته‌ام سرباز این وطن هستم و به هیچ فرد یا گروهی هم وابسته نیستم. ایشان چطور می‌گوید من به عباسی وابسته هستم در حالی که رای من و عابدینی در مجمع علی کفاشیان بود و هر دو موضع‌مان یکی بود؟ اینها حاشیه‌سازی است.

می‌خواست با سحر و جادو پرسپولیس را ببرد

وی در ادامه پاسخش به مدیرعامل داماش اظهار داشت: ناراحتی ایشان این است که نتوانست پرسپولیس را ببرد. عابدینی برنامه‌ریزی کرده بود پرسپولیس را ببرد تا بعد از دو ماه جنگ و دعوا با مالک باشگاه داماش برای خودش آبرویی دست و پا کند. اما با همه ادعا و تجربه‌ای که دارد، نتوانست پرسپولیس را ببرد. او تمام سحر و جادویش را هم به کار گرفت تا پرسپولیس را ببرد اما نتوانست. او می‌خواست با همه توانش پرسپولیس را ببرد اما هم فوتبال را باخت و هم اخلاق را.

مراجع قضایی رسیدگی کنند

محمد رویانیان در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: از مراجع قضایی می‌خواهم اتفاقات رشت و توهین‌هایی که به هواداران و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شد، رسیدگی کنند. اتفاقاتی که در رشت افتاد طبیعی نبود. متاسفانه از نیت پاک مردم رشت سوء استفاده کردند و هر کاری خواستند کردند تا پیروز شوند اما نتوانستند به اهدافشان برسند. حالا چون از این شکست ناراحت هستند، دنبال حاشیه سازی برای پرسپولیس می‌روند.

به سن تو برسم توبه می‌کنم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به این اظهار نظر عابدینی که گفته بود بگذار رویانیان به 64 سالگی برسد ببینیم آبرو و عزتی برایش می‌ماند، گفت: مطمئن باشید من قبل از اینکه به سن ایشان برسم می‌روم یک گوشه‌ای می‌‍نشینم و به درگاه خدا توبه می‌کنم که آدم بشوم. ایشان یک پایش لب گور است بعد می‌آید ادای جوان‌ها را در می‌آورد و جنجال می‌کند. مطمئن باشید من به سن ایشان برسم فقط دعا می‌کنم که آدم بشوم و خدا از سر تقصیراتم بگذرد.

نمی‌خواهد فرد دیگری در پرسپولیس موفق شود

وی ادامه داد: آقای عابدینی شما که قدرت این را دارید که شعار دادن علیه من را متوقف کنید، چطور قبلش از قدرت‌تان استفاده نکردید و به هوادارانتان نگفتید علیه ما شعار ندهند. پس شما قدرتش را داشتید اما نخواستید این کار را بکنید. شما به خاطر موفقیتی که در پرسپولیس داشتید، می‌خواهید موقعیت مدیران دیگر را خراب کنید تا کارنامه‌تان دست نخورده بماند و کسی با پرسپولیس موفق نشود. به همین خاطر فقط دارید حاشیه سازی می‌کنید. شما چکاره‌اید این همه در مورد پرسپولیس حرف می‌زنید. مگر پرسپولیس ارث پدر شماست؟

می‌خواستم شما را بیاورم که دشمنی را کنار بگذاری!

رویانیان در بخش پایانی گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد پیشنهادش به عابدینی برای حضور در پرسپولیس گفت: بله من به ایشان پیشنهاد دادم که بیاید پرسپولیس. چون یک سال و نیم ایشان را می‌شناختم و می‌دانستم اگر بیاید دست از حاشیه‌سازی‌ها بر می‌دارد. می‌خواستم بیاورمش پرسپولیس تا دست از دشمنی بردارد و اینقدر علیه ما حاشیه‌سازی نکند و نخواهد پرسپولیس را به حاشیه ببرد!