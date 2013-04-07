حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای داماش و پرسپولیس در جام حذفی و صعود سرخپوشان به فینال، اظهار داشت: در نیمه اول هر دو تیم با احتیاط وارد زمین شدند و به همین خاطر بازی سرد و کسل کننده بود. البته پرسپولیس هم با ترکیب محتاطانه بازی را آغاز کرد و برای آنها فقط این مهم بود که به فینال برسند.
وی ادامه داد: با این حال داماش اگر باهوشتر بود میتوانست کار را در 90 دقیقه تمام کند و به فینال برسد. آنها باید زمانی که یک گل به پرسپولیس زدند بازی را با یکی، دو تغییر کنترل میکردند تا مسابقه به اتمام برسد.
سرمربی سابق داماش با تاکید بر اینکه خود داماش فرصت حذف از جام حذفی را در اختیار پرسپولیس گذاشت، یادآور شد: باید بدانیم پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و هر لحظه میتواند نتیجه بازی را تغییر دهد. به همین دلیل کادر فنی باید با تفکرات و برنامههایش نتیجه بازی را حفظ میکرد.
درخشان همچنین در خصوص اینکه گفته میشود امیر عابدینی مدیرعامل داماش ترکیب داماش قبل از بازی با پرسپولیس را تعیین کرده است، گفت: آقای عابدینی قطعا در چینش بازیکنان دخیل بوده است. ایشان دوست دارد وارد این حریمها شود ولی تا زمانی که من سرمربی بودم این اجازه را به مدیرعامل نمیدادم.
وی در پایان درباره خداحافظی مهدی مهدویکیا هم تصریح کرد: مهدی بازیکن بزرگی است که باید قدرشناس زحمات او برای فوتبال ایران باشیم. امیدوارم مراسم خداحافظی او باشکوه برگزار شود و در آینده هم مثل دوران بازیگری موفق باشد.
تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه با شکست داماش در مرحله نیمه نهایی جام حذفی، به فینال صعود کرد و باید برای قهرمانی به مصاف سپاهان برود. زمان و محل برگزاری دیدار فینال هنوز مشخص نشده است.
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