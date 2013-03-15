شهرام قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان خبر برکناری امیر عابدینی از مدیر عاملی باشگاه داماش گیلان گفت: به دلیل آنکه امیر عابدینی برخلاف سیاست‌های هیات مدیره و باشگاه داماش رفتار کرده و بسیاری از اقدامات این مدیر بدون هماهنگی با هیات مدیره صورت گرفته است، با تصمیم بنده، وی از سمتش برکنار شد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل حساسیتی که بازی‌های داماش در مرحله نیمه نهایی جام حذفی و لیگ برتر پیش رو دارد، تا پایان فصل جاری هادی طباطبایی که پیشینه بسیاری خوبی در عرصه ملی و باشگاهی دارد، به عنوان سرپرست باشگاه داماش جایگزین امیر عابدینی می‌شود.

مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه داماش همچنین گفت: با توجه به اتهامات دروغین امیر عابدینی به مالک باشگاه و شرکت صدرا که حامی مالی باشگاه است، وکلای مجموعه از این مدیر به مراجع قضایی شکایت می‌کنند.