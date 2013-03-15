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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۲۲:۳۶

مالک باشگاه داماش گیلان خبر داد:

عابدینی برکنار شد/ دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران سرپرست شد

عابدینی برکنار شد/ دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران سرپرست شد

مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه داماش از برکناری امیر عابدینی از مدیرعاملی این باشگاه و سرپرستی هادی طباطبائی در این باشگاه خبر داد.

شهرام قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان خبر برکناری امیر عابدینی از مدیر عاملی باشگاه داماش گیلان گفت: به دلیل آنکه امیر عابدینی برخلاف سیاست‌های هیات مدیره و باشگاه داماش رفتار کرده و بسیاری از اقدامات این مدیر بدون هماهنگی با هیات مدیره صورت گرفته است، با تصمیم بنده، وی از سمتش برکنار شد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل حساسیتی که بازی‌های داماش در مرحله نیمه نهایی جام حذفی و لیگ برتر پیش رو دارد، تا پایان فصل جاری هادی طباطبایی که پیشینه بسیاری خوبی در عرصه ملی و باشگاهی دارد، به عنوان سرپرست باشگاه داماش جایگزین امیر عابدینی می‌شود.

مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه داماش همچنین گفت: با توجه به اتهامات دروغین امیر عابدینی به مالک باشگاه و شرکت صدرا که حامی مالی باشگاه است، وکلای مجموعه از این مدیر به مراجع قضایی شکایت می‌کنند.

کد مطلب 2019298

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