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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

واکنش صهیونیست ها به مذاکرات آلماتی2/ برای ایران خط قرمز تعریف کنید

واکنش صهیونیست ها به مذاکرات آلماتی2/ برای ایران خط قرمز تعریف کنید

وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی در واکنش به مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 در آلماتی، خواستار تعیین خط قرمز از سوی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "یووال استینیتز" از کشورهای غربی خواست تا برای وادار کردن ایران جهت توقف برنامه هسته‎ای خود یک مهلت چند هفته ای تعیین کرده و در صورت خودداری تهران از این کار به جمهوری اسلامی حمله کنند.

استینیتز که وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی بوده و از دوستان نزدیک "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی محسوب می شود این سخنان را در واکنش به مذاکرات آلماتی 2 که روزهای جمعه و شنبه (16 و 17 فروردین) در قزاقستان برگزار شد ایراد کرد.

استینیز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تحریم ها و مذاکرات کافی نیستند. اکنون زمان آن فرا رسیده که برای ایران خط قرمز و تهدید به حمله نظامی تعریف کرد.

وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی گفت: یک خط قرمز صریح و روشن از سوی آمریکا و دیگر کشورهای غربی لازم است تا ما به نتیجه برسیم.

استینیتز، که با رادیو ارتش اسرائیل گفتگو می کرد در ادامه افزود: اگر تهران غنی سازی اورانیوم را متوقف نکرد اقدام علیه ایران باید ظرف چند هفته و یا یک ماه انجام شود.

وی در ادامه مدعی شد که ایران از مذاکره برای کسب زمان جهت ساخت تسلیحات هسته ای استفاده می‎کند.

 

 

کد مطلب 2027264

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