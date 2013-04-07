واکنش صهیونیست ها به مذاکرات آلماتی2/ برای ایران خط قرمز تعریف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "یووال استینیتز" از کشورهای غربی خواست تا برای وادار کردن ایران جهت توقف برنامه هسته‎ای خود یک مهلت چند هفته ای تعیین کرده و در صورت خودداری تهران از این کار به جمهوری اسلامی حمله کنند.

استینیتز که وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی بوده و از دوستان نزدیک "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی محسوب می شود این سخنان را در واکنش به مذاکرات آلماتی 2 که روزهای جمعه و شنبه (16 و 17 فروردین) در قزاقستان برگزار شد ایراد کرد.

استینیز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تحریم ها و مذاکرات کافی نیستند. اکنون زمان آن فرا رسیده که برای ایران خط قرمز و تهدید به حمله نظامی تعریف کرد.

وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی گفت: یک خط قرمز صریح و روشن از سوی آمریکا و دیگر کشورهای غربی لازم است تا ما به نتیجه برسیم.

استینیتز، که با رادیو ارتش اسرائیل گفتگو می کرد در ادامه افزود: اگر تهران غنی سازی اورانیوم را متوقف نکرد اقدام علیه ایران باید ظرف چند هفته و یا یک ماه انجام شود.

وی در ادامه مدعی شد که ایران از مذاکره برای کسب زمان جهت ساخت تسلیحات هسته ای استفاده می‎کند.