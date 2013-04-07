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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۱۰

پنج بازیکن فوتبال ساحلی شهرداری تبریز به تیم ملی دعوت شدند

پنج بازیکن فوتبال ساحلی شهرداری تبریز به تیم ملی دعوت شدند

تبریز – خبرگزاری مهر: پنج بازیکن از تیم شهرداری تبریز به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مارکو اوکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان 12 بازیکن را به اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرد که در این لیست نام پنج بازیکن از تیم شهرداری تبریز به چشم می خورد.

سيد پيمان حسينی، محمد احمدزاده، علی نادری، مهران مرشدی زاده و حسن عبدالهی پنج بازیکنی هستند که از تیم شهرداری تبریز به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان دعوت شده اند.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از روز چهارشنبه هفته جاری به مدت 9 روز در آکادمی ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

تیم شهرداری تبریز در فصل گذشته رقابتهای فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاه های کشور با مدیریت میر ابوالفضل قصاب، سرپرستی امیر نظری و مربیگری بهمن صادقی با اقتدار توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند. این تیم که برای دومین بار در این رقابتها شرکت کرده بود، در نخستین حضور خود نیز موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی کشور شده بود.

کد مطلب 2027501

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