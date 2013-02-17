آمریکا اصلا درباره حقوق بشر حرف نزند/ واشنگتن تروریست شماره 1 در قرن 21 است

کن اوکیف درباره دوگانگی ایالات متحده در زمینه حقوق بشر و سکوت این کشور در قبال سرکوب معترضین در یمن و بحرین گفت: بسیار برایم جای تعجب دارد که کشوری همچون آمریکا حتی خود را در جایگاهی می بیند که اصلا درباره حقوق بشر صحبت کند.

کن اوکیف یک عملیات سپر انسانی را در عراق رهبری کرده و به عنوان مسافر در کشتی کمک به غزه حضور داشته است. وی 2 سرباز اسرائیلی را خلع سلاح کرده و به حال زخمی ها رسیدگی کرده است. کن اوکیف از این درگیری به عنوان مبارزه بدون سلاح یاد می کند. نیروی دفاعی اسرائیل از وی به عنوان یک فعال افراطی ضد اسرائیل و ابزار دست حماس یاد می کند.

این فعال بین المللی در زمینه حقوق بشر که از تفنگداران پیشین نیروی دریایی آمریکا است، در ادامه با اشاره به حمایت ایالات متحده از دیکتاتورهای سراسر جهان و شكنجه های وحشتناك افزود: ایالات متحده سالانه شمار زیادی را اعدام می کند و هر روز زندانیان در آمریکا مورد شکنجه قرار می گیرند، پس این کشور چطور می تواند درباره احترام به حقوق بشر اصلا حرف بزند.

سیا در اقدامات تروریستی و شکنجه زندانیان نقش داشته و هیچ تفاوت اساسی میان عملکرد القاعده و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا وجود ندارد.

این کهنه سرباز جنگ خلیج فارس گفت: حتی غیر قابل تصور است که کسی اظهارات دولت آمریکا درباره احترام به حقوق بشر سخن را باور کند و به آنها گوش فرا دهد زیرا یک دوگانگی در رفتار این کشور وجود دارد.

وی با اشاره به توطئه های آمریکا در سوریه گفت: سوریه یکی از بهترین کشورها برای زندگی در خاورمیانه با توجه به رعایت حقوق بشر است. اما دولت آمریکا به بهانه محافظت از مردم سوریه در امور داخلی این کشور دخالت می کند.

این فعال بین المللی افزود: اما حقیقت این است که حقوق مردم سوریه برای آمریکا مهم نیست و هیچ کشوری توجهی به حضور نظامی ایالات متحده در این کشور ندارد، همانطور که این کشور پیشتر توجهی به حقوق مردم افغانستان، عراق نداشته است.

کن اوکیف تاکید کرد: مردم آکادمیک و باهوش ادعاهای آمریکا را درباره احترام به حقوق بشر توهین آمیز تلقی می کنند زیرا ایالات متحده دولتی جنایتکار بوده و کشور تروریست شماره 1 در قرن بیست و یکم بوده و درک این موضوع بسیار ساده است.

وی درباره وضعیت زندانیان گوانتانامو و شکنجه های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گفت: در گوانتانامو بدترین شکل شکنجه صورت می گیرد، زندانیان سالهای بسیاری را در سیاه چال در انتظار محاکمه می مانند، بدون آنکه حکم قطعی علیه آنها صادر شود.

حتی غیر قابل تصور است که کسی اظهارات دولت آمریکا درباره احترام به حقوق بشر سخن را باور کند و به آنها گوش فرا دهد زیرا یک دوگانگی در رفتار این کشور وجود دارد.

کن اوکیف گفت: برعکس، سیا در اقدامات تروریستی و شکنجه زندانیان نقش داشته و هیچ تفاوت اساسی میان القاعده و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا وجود ندارد، بلکه عملکرد آنها یکسان است

.

وی افزود: همگان می دانند که آمریکا اولین کشور در سیاره زمین است که دوگانگی اساسی و ریاکاری در رفتار این کشور در بحث حقوق بشر وجود دارد و می توان گفت آمریکا تنها شعار حمایت از حقوق بشر را سر می دهد.

زندان مخوف گوانتانامو در جزيره كوبا چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجويی از كساني كه در افغانستان و ديگر كشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروريستی بازداشت شده اند، تاسيس شد و زندانيان تاكنون حتی از حقوق اوليه خود نيز محروم هستند. گوانتانامو نماد بی عدالتی دوران حکومت بوش است، اما این وضعیت بی عدالتی همچنان در دوران حکومت اوباما باقی مانده و راه حلی هنوز برای این مسئله به دست نیامده و اروپا نیز موضع مشخصی را در این راستا نشان نداده است.

جرج بوش پسر، رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال ۲۰۰۶ اذعان کرد که شماری از افراد مظنون به فعالیتهای تروریستی در بازداشگاههایی که سیا در خارج از این کشور اداره می کند، زندانی هستند، اما در مورد مکان این زندانها توضیحی نداد. بسياری از سازمان های دفاع از حقوق بشر اين بازداشتگاه را مكانی توصيف كرده اند كه هيچ حقی در آن رعايت نمی شود و فاقد نظام حقوقی است. اين سازمان ها به شرايط بسيار نامناسب زندانيان كه تمامی آنان مورد شكنجه قرار گرفته بودند شديدا اعتراض داشتند.

مصاحبه: حامد نعمت اللهی - معصومه زارع