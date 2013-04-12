برتری نفت آبادان و صبا در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال از امروز جمعه با برگزاری چند مسابقه در شهرهای مختلف آغاز شده است که در پایان نیمه اول تیم‌‌های صبای قم و صنعت نفت آبادان موفق شدند به ترتیب سایپا و راه آهن را شکست بدهند. دیدار نفت تهران با داماش و ملوان با پیکان هم با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نتایج بازی‌های امروز در پایان نیمه اول به شرح زیر است:

* نفت تهران صفر - داماش گیلان صفر

* صبای قم یک - سایپا صفر

گل: فرید کریمی (دقیقه 31) برای صبا

* نفت آبادان یک - راه آهن صفر

گل: رضا خالقی‌فر (دقیقه 38) برای نفت آبادان

* ملوان انزلی صفر - پیکان تهران صفر