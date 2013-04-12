به گزارش خبرنگار مهر از سنندج، محمود احمدي نژاد بعد از ظهر جمعه در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني استان كردستان در محل نيروگاه سيكل تركيبي سنندج اظهار داشت: ساخت مسكن مهر در كشور روي غلطك افتاده و به همين دليل بايد تمامي مديران و مسئولان با همكاري و تعامل بهتر روند واگذاري مسكن مهر را به افراد متقاضي فراهم كنند.

وي گفت: مسكن مهر مرحله اول در راستاي خانه دار كردن مردم است ولي طرح اصلي براي مسكن نيز در آينده اي نزديك بايد اجرايي شود و ما بارها بر اجرايي شدن اين طرح تاكيد كرده ايم چرا كه سرزمين پهناوي داريم و بايد از اين ظرفيت ها در راستاي رفاه و آسايش بيشتر مردم استفاده كنيم.

رئيس جمهور عنوان كرد: كشور ما 187 ميليون هكتار وسعت دارد كه هم اكنون تنها حدود 1.5 ميليون هكتار از آن در قالب روستاها و شهرها مورد استفاده قرار مي گيرد كه ما مي توانيم به راحتي به هر خانوار بيش از دو هزار متر زمين واگذار كنيم تا آنها بتوانند علاوه بر ساخت خانه اي مجلل و زيبا، به كارهاي كشاورزي نيز بپردازند.

وي با بيان اينكه ساخت هزار متر مربع باغچه به راحتي هزينه هاي مورد نياز يك خانوار را تامين مي كند، بيان كرد: ما بايد طرح اصلي مسكن را در سال جاري با جديت دنبال كنيم و از اين ظرفيت نيز براي حمايت از مردم ايران اسلامي بهره برداري كنيم.

احمدي نژاد با اشاره به اينكه مديران و مسئولان كشوري و استاني بايد به بهترين شكل ممكن در راستاي پرداخت تسهيلات حوزه مسكن همكاري داشته باشند، يادآور شد: مسكن مهر باعث تحول عظيمي در كشور شد و بايد خود را براي طرح بزرگتر و مهمتري در حوزه مسكن آماده كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دو نكته مهم در راستاي تسريع در توسعه همه جانبه استان كردستان يادآور شد: بايد شبكه هاي آبياري در پاياب سدهاي استان كردستان ايجاد شود و در كنار اين مهم به حوزه بسيار مهم حمل و نقل و راه هاي اين استان نيز توجه جدي صورت گيرد.

رئيس جمهور به طرح راه آهن تهران - همدان - سنندج اشاره كرد و افزود: هم اكنون روند اجراي اين طرح ادامه دارد ولي بايد با افزايش اعتبارات روند احداث آن را تسريع داد تا در اين بخش بتوان حوزه حمل و نقل اين استان را مورد حمايت جدي تري قرار داد.

وي جذب سرمايه گذاري را يكي از نيازهاي اصلي كردستان عنوان كرد و افزود: كردستان يكي از امن ترين استانهاي كشور است و به همين دليل بايد زمينه را براي سرمايه گذاري در تمامي بخش هاي اين استان فراهم كرد.

احمدي نژاد با بيان اينكه كردستان بهترين فرصت ها به ويژه در حوزه صنايع تبديلي را براي سرمايه گذاري در اختيار دارد، گفت: من شخصا حاضرم كه روند افزايش سرمايه گذاري در كردستان را پيگيري كنم و مديران و مسئولان استان كردستان نيز بايد اين موضوع را به صورت جدي پيگيري كنند.

وي در پايان يادآور شد: كردستان براي جهش آماده است و مسئولان بايد با همت بيشتر در راستاي جبران كمبودها و كمك به توسعه همه جانبه این استان تلاش كنند.

در اين مراسم قبل از سخنان رئيس جمهور، نيكزاد وزير راه و شهرسازي به همراه نامجو وزير نيرو نيز سخنراني كردند و استاندار كردستان نيز گزارشي از وضعيت اين استان را ارائه كرد.