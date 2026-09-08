به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف صبح سهشنبه در حاشیه آیین بهرهبرداری از یک واحد بزرگ تولیدی ریسندگی و نخهای تخصصی در قم و در جمع خبرنگاران، ظرفیتهای این استان را در دو حوزه صنعت و گردشگری مذهبی مورد توجه قرار داد و بر ضرورت توسعه متوازن بخشهای مختلف تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه قم بهعنوان یکی از کانونهای مهم فرهنگی و مذهبی کشور گفت: در کنار این ظرفیت، زمینههای مناسبی برای توسعه فعالیتهای صنعتی در استان وجود دارد و برنامهریزی برای تقویت این بخش طی سالهای گذشته دنبال شده است که به ثمر رسیدن برخی طرحهای تولیدی، بخشی از این روند را نشان میدهد.
معاون اول رئیسجمهور صنعت نساجی، را از صنایع ریشهدار و اشتغالزای کشور برشمرد و افزود: احیا و رونق این صنعت از اولویتهای جدی دولت چهاردهم در حوزه تولید است و سیاست دولت بر تقویت زنجیره تولید، تأمین نیاز داخلی به الیاف و پارچه و فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار است.
عارف با اشاره به بهرهبرداری از واحد تولید نخهای تخصصی در قم اظهار کرد: توسعه واحدهای تولیدی و تکمیل زنجیرههای صنعتی میتواند به کاهش وابستگی به واردات در حوزه محصولات نساجی کمک کند و به همین دلیل حمایت از این بخش در دستور کار دولت قرار دارد.
دولت موانع طرحهای قم را برطرف میکند
وی درباره طرحهای مهم زیرساختی قم نیز گفت: توسعه زیرساختها در نقاط مختلف کشور مورد توجه دولت قرار دارد و قم نیز با توجه به جایگاه ویژه خود نیازمند تقویت زیرساختهای حملونقل، زیارت و گردشگری است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به پروژه فرودگاه بینالمللی قم افزود: دولت برای تکمیل این طرح عزم جدی دارد و اقدامات لازم برای پیگیری مجوزها و برطرف کردن موانع موجود در مسیر اجرای پروژه دنبال خواهد شد.
عارف درباره طرح متروی قم نیز اظهار کرد: موضوع تأمین مالی این پروژه و استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت پیگیری میشود تا روند اجرای طرحهای زیرساختی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای زیارتی قم ادامه داد: وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، ظرفیت ویژهای برای توسعه گردشگری مذهبی در این استان ایجاد کرده است و باید زیرساختهای متناسب با این جایگاه تقویت شود.
قم جایگاه ویژهای در گردشگری مذهبی دارد
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برگزاری نشست کارگروه و شورای ملی زیارت گفت: مسائل مرتبط با زیارت و گردشگری مذهبی قم در این چارچوب مورد پیگیری قرار میگیرد و دولت نگاه ویژهای به تقویت جایگاه استان در این حوزه دارد.
عارف افزود: هدف این است که ظرفیتهای قم در حوزه گردشگری مذهبی بیش از گذشته فعال شود و زیرساختهای لازم برای پذیرایی از زائران و گردشگران تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: همراهی مدیریت استان و مسئولان محلی در پیشبرد طرحهای توسعهای اهمیت زیادی دارد و دولت نیز از ظرفیتهای موجود برای تسریع امور و رفع موانع استفاده خواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: هر جا اجرای طرحهای توسعهای با مانع مواجه شود، وظیفه دولت تسهیل فرآیندها و فراهم کردن شرایط برای پیشبرد سریعتر پروژهها است و در این مسیر از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و طرحهای زیربنایی حمایت خواهد شد.
قم- معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه صنعتی و زیارتی قم، رونق تولید، تقویت زیرساختهای حملونقل و توسعه گردشگری مذهبی را از اولویتهای دولت در این استان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف صبح سهشنبه در حاشیه آیین بهرهبرداری از یک واحد بزرگ تولیدی ریسندگی و نخهای تخصصی در قم و در جمع خبرنگاران، ظرفیتهای این استان را در دو حوزه صنعت و گردشگری مذهبی مورد توجه قرار داد و بر ضرورت توسعه متوازن بخشهای مختلف تأکید کرد.
نظر شما