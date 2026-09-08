محمدعلی ویشکایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید باران و آبگرفتگی مقطعی برخی مناطق استان، نیروهای امدادی و خدماتی از جمله هلال احمر در نقاط مختلف حضور یافته و برای رفع مشکلات ایجادشده اقدام کردند.

وی افزود: آبگرفتگی برخی معابر و خیابان‌های شهر رشت از جمله بلوار دیلمان، خیابان و بلوار مدرس، میدان امام حسین، میدان توشیبا و شهرک شهید بهشتی به صورت مقطعی رخ داد که با تلاش نیروهای خدماتی و مدیریت بحران، مشکل برطرف شد و تردد در این مسیرها جریان دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به وضعیت روستاهای استان گفت: در برخی مناطق روستایی نیز مشکلات ناشی از بارش گزارش شده که نیروهای امدادی و خدماتی در حال رسیدگی و رفع موارد هستند.

وی ادامه داد: در شهرستان تالش نیز یک مورد سقوط داربست گزارش شد که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.

ویشکایی با اشاره به میزان بارش‌های ثبت‌شده در استان گفت: بیشترین میزان بارش در املش با ۱۴۴ میلی‌متر بارش یکی از ایستگاه‌های استان ثبت شده و میزان بارش در رشت، مرکز استان، حدود ۸۲ میلی‌متر گزارش شده است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر شرایط در استان پایدار است، تصریح کرد: با وجود بارش‌های شدید و آبگرفتگی‌های مقطعی، خوشبختانه تاکنون مورد خاصی از خسارت‌های گسترده گزارش نشده و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان همچنان در آماده‌باش قرار دارند.