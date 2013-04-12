كردستان در مسير پيشرفت و توسعه همه جانبه/زيرساخت هاي بخش راه تقويت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدي نژاد بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني در محل نيروگاه سيكل تركيبي سنندج اظهار داشت: استان كردستان داراي ظرفيت هاي خوبي است و به همين دليل بايد با بهره برداري از اين ظرفيت ها زمينه براي رسيدن اين استان به توسعه و پيشرفت همه جانبه فراهم شود.

وي ادامه داد: استان كردستان از بهترين استانهاي كشور است و اين استان در حوزه هاي مختلف طبيعي و فرهنگي ظرفيت هاي بسيار خوبي در اختيار دارد كه بايد با تلاش و جديت بيشتري مديران و مسئولان استان با حمايت هاي مسئولان كشوري روند رسيدن اين استان به توسعه و پيشرفت هاي بيشتري را فراهم كنند.

رئيس جمهور يادآور شد: استعدادهاي طبيعي به ويژه ظرفيت هاي گردشگري در استان كردستان بهترين فرصت در راستاي رسيدن اين استان به توسعه در بخش توريسم است كه در صورت سرمايه گذاري بهتر در اين بخش به ويژه ايجاد زيرساخت هاي لازم در حوزه راه و حمل و نقل كردستان به قطب توريست كشور و دنيا تبديل مي شود.

وي با بيان اينكه مردم كردستان نيز فداكاري هاي بسيار بزرگي را در راستاي دفاع از انقلاب اسلامي انجام داده اند، افزود: ايستادگي بي نظير مردم در راستاي دفاع از نظام اسلامي بر هيچ كسي پوشيده نيست و مردم هميشه در صحنه استان كردستان توانستند در عرصه هاي مختلف از انقلاب نيز دفاع كنند.

احمدي نژاد كردستان را سرزمين علما، شعرا و بزرگان عنوان كرد و گفت: فرهنگي بودن واقعا برازنده كردستان است و به همين دليل بايد از اين ظرفيت ها در راستاي رسيدن به توسعه همه جانبه در اين استان بهره برداري كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه كردستان در مسير پيشرفت و توسعه قرار گرفته است ولي اين روند مطلوب ما نيست، يادآور شد: اگر وضعيت كردستان را با گذشته مقايسه كنيم اين خطه از ايران اسلامي به توسعه همه جانبه رسيده است ولي تا رسيدن به شرايط مطلوب همچنان فاصله داريم و بايد كارها را با سرعت و جديت بيشتري دنبال و پيگيري كرد.

رئيس جمهور اسلامي ايران با اشاره به برنامه هاي سفر خود به استان كردستان گفت: امروز يك سد افتتاح شد و يك سد نيز بهره برداري شد كه با بهره برداري از اين طرح ها زمينه براي توسعه بخش كشاورزي و همچنين تامين آب شرب شهر مريوان فراهم مي شود.

وي افتتاح نيروگاه سيكل تركيبي سنندج و افتتاح واحد بخار آن را از ديگر پروژه هاي مهم عنوان كرد و افزود: افتتاح واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي سنندج باعث استفاده بهينه انرژي مي شود و در كنار آن اين فرصت را براي صادرات برق از استان كردستان نيز فراهم مي كند.

احمدي نژاد گفت: ميزان مصرف برق در استان كردستان به صورت ميانگين 400 مگاوات است كه نيروگاه سيكل تركيبي حدود هزار مگاوات برق توليد مي كند و به همين دليل مديران و مسئولان استان بايد از اين فرصت در راستاي صادرات برق به كشور عراق كه نياز جدي به انرژي دارد، استفاده كنند.